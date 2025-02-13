Το ετήσιο Met Gala είναι πάντα ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς, αν και η Kim Kardashian έδειξε την οδυνηρή πλευρά του…

Οι προετοιμασίες της 44χρονης τηλεπερσόνας παρουσιάστηκαν στο δεύτερο επεισόδιο της έκτης σεζόν των «Kardashians», το οποίο έκανε ντεμπούτο το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι μία από τις αδελφές της Κιμ σκεφτόταν πολύ σοβαρά να μην συμμετάσχει ξανά στη σειρά.

Το θέμα του Met Gala του 2024 ήταν «Ο κήπος του χρόνου», εμπνευσμένο από μια ιστορία του J.G. Ballard, με την Kim να φοράει ένα μοναδικό μεταλλικό φόρεμα του John Galliano, διευθυντή μόδας του Maison Margiela.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση απαιτούσε επίσης από την Kim να φορέσει έναν στενό κορσέ, ο οποίος όπως παραδέχτηκε, ήταν απίστευτα επώδυνος, όπως είδαν οι θαυμαστές της, καθώς αποκάλυψε όλα τα σημάδια στην πλάτη της, αφού έβγαλε τον κορσέ.

Όταν η βραδιά έφτασε στο τέλος της, η Kim επέστρεψε στο ξενοδοχείο, συνάντησε τον επί χρόνια κομμωτή της, Chris Stapleton, λέγοντάς του: «Δεν έχω ξαναπονέσει τόσο πολύ».

Ο Stapleton έμεινε άναυδος, αναφέροντας ότι εκείνη, «ποτέ δεν παραπονιέται», προσθέτοντας ότι όλοι μιλούσαν για το πόσο μικρή ήταν η μέση της. Η πλάτη της ήταν κατακόκκινη, με τις τρύπες και τις κλωστές του κορσέ να έχουν «αποτυπωθεί» στην πλάτη της, ενώ ένας παραγωγός τη ρώτησε αν άξιζε ο πόνος. «Απολύτως. Ναι. Αυτή ακριβώς είμαι. Αν φαίνεσαι καλά, όλα αξίζουν τον κόπο», απάντησε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

