«Παντρεύτηκα δύο ομοφυλόφιλους άνδρες», δήλωσε η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ στο «Variety». Αναφερόταν στον σύζυγό της, Μπάρι Ντίλερ, ο οποίος αποκάλυψε την ομοφυλοφιλία του στο βιβλίο του «Who Knew» (Simon & Schuster, 2025), και στον πρίγκιπα Egon von Fürstenberg.

Παρά τον 24χρονο γάμο τους, η σχέση μεταξύ του Ντίλερ και της διάσημης σχεδιάστριας έχει χαρακτηριστεί ως προπέτασμα καπνού. «Για δεκαετίες διάβαζα ότι η Νταϊάν και εγώ ήμασταν καλύτεροι φίλοι και όχι εραστές. Δεν ήμασταν απλά φίλοι. Δεν είμαστε απλά φίλοι. Ήταν απλά μια έκρηξη πάθους που διήρκεσε χρόνια. Και ναι, μου άρεσαν και οι άντρες, αλλά αυτό δεν έρχονταν σε σύγκρουση με την αγάπη μου για τη Νταϊάν», εξήγησε ο δισεκατομμυριούχος στα απομνημονεύματά του.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η εφημερίδα «The Washington Post» δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Αυτός είναι ομοφυλόφιλος. Αυτή είναι ετεροφυλόφιλη. Είναι ευτυχισμένοι στον γάμο τους», σχετικά με «μια μικρή αλλά αναπτυσσόμενη κοινότητα» ανθρώπων που συζητούν «τις μη παραδοσιακές σχέσεις τους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σχέσεις μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών και ετεροφυλόφιλων γυναικών δεν είναι κάτι καινούργιο. Ιστορικά, έχουν χρησιμεύσει ως ασφαλής διέξοδος για την πρόσβαση στα συμβολικά προνόμια του ετεροφυλόφιλου ζευγαριού. Διότι, παρά τις προόδους των τελευταίων δεκαετιών, η αλήθεια είναι ότι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας ή μια ανύπαντρη γυναίκα εξακολουθούν να μην κατέχουν την ίδια συμβολική θέση με το δυαδικό ζευγάρι «άνδρα-γυναίκας».

Ιστορικά, μπορούμε να δούμε ότι αυτού του είδους οι σχέσεις μπορεί -αρχικά- να είναι ικανοποιητικές λόγω της κοινωνικής αναγνώρισης ή ακόμη και της συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών, αλλά μακροπρόθεσμα δημιουργούν απογοήτευση και δυστυχία, επειδή δεν προσφέρουν αυτό που περιμένουμε από έναν ρομαντικό σύντροφο.

«Επομένως, δεν φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν μια εναλλακτική λύση, επειδή έχουν βαρεθεί τους ετεροφυλόφιλους άνδρες, αλλά μάλλον προσπαθούν να ταιριάξουν στο ετεροφυλόφιλο παζλ με τους δικούς τους όρους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι, από την αρχή, προσπαθούν να βάλουν τα κομμάτια στο λάθος παζλ», σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Επίσης, πολλά τέτοια ζευγάρια ξεκινούν από μια βαθιά φιλία. Μια σχέση ελευθερίας και κατανόησης, όπου κανείς δεν χρειάζεται να «παίξει ρόλο». Η ειλικρίνεια γύρω από τη σεξουαλικότητα γίνεται θεμέλιο και όχι εμπόδιο. Μέσα από αυτή τη βάση, η ιδέα του γάμου μετατρέπεται σε μια συμμαχία ζωής: δύο άνθρωποι που επιλέγουν να είναι μαζί, επειδή νιώθουν ασφάλεια, σεβασμό και αγάπη, ακόμη κι αν η αγάπη αυτή δεν ακολουθεί την παραδοσιακή ρομαντική γραμμή. Η κοινωνία, ωστόσο, συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτό το μοντέλο. Άλλοτε αντιμετωπίζεται ως «συμβατικός γάμος για τα μάτια του κόσμου», άλλοτε ως μια κατάσταση καταναγκασμού.

Το προφανές ερώτημα είναι: υπάρχει σεξ σε αυτές τις ενώσεις, υπάρχει πάθος; Η απάντηση είναι ναι. «Κάνουμε σεξ. Μπορώ να διατηρήσω την ταυτότητά μου ως ομοφυλόφιλος άνδρας, παρόλο που η σύντροφός μου είναι γυναίκα, γιατί έτσι νιώθω. Είμαι ομοφυλόφιλος. Όταν βγαίνω στον κόσμο, δεν με ελκύουν οι γυναίκες. Αυτό σημαίνει να είσαι ομοφυλόφιλος», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στην «EL PAIS».

Ίσως το σημαντικότερο που υπενθυμίζει αυτός ο γάμος είναι ότι η ανθρώπινη σύνδεση δεν ορίζεται μόνο από τη σεξουαλικότητα. Οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες και ανάγκες – συναισθηματικές, κοινωνικές, πρακτικές. Και κάποιες φορές, δύο άτομα που δεν ταιριάζουν σε ένα παραδοσιακό ρομαντικό μοτίβο, ταιριάζουν βαθιά ως συνοδοιπόροι.

Πηγή: skai.gr

