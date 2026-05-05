Το Met Gala είναι γνωστό τόσο για τα εκκεντρικά του θέματα όσο και για το γεγονός ότι πολλοί διάσημοι συχνά… αγνοούν τον ενδυματολογικό κώδικα. Ωστόσο, φέτος υπήρξε μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς αρκετοί καλεσμένοι επέλεξαν να ακολουθήσουν πιστά το θέμα «Fashion Is Art», αντλώντας έμπνευση από εμβληματικά έργα τέχνης.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Κάιλι Τζένερ, η οποία επέλεξε μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Το σύνολο, με κορμάκι που παρέπεμπε σε γυμνό σώμα και σατέν φούστα, αποκαλύφθηκε αργότερα ότι αντλούσε έμπνευση από την Αφροδίτη της Μήλου. Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η Cardi B, από την άλλη, προκάλεσε αντιδράσεις με μια εκκεντρική δημιουργία του Marc Jacobs, η οποία, όπως εξήγησε η ίδια, ήταν εμπνευσμένη από τη σειρά φωτογραφιών «The Doll» του Χανς Μπέλμερ, που εξερευνούν την παραμόρφωση του γυναικείου σώματος.

Η Μαντόνα επέλεξε μια πιο «υπόγεια» καλλιτεχνική αναφορά, εμφανιζόμενη με δημιουργία του οίκου Saint Laurent από τον Anthony Vaccarello, εμπνευσμένη από το έργο της Leonora Carrington, «The Temptation of Saint Anthony».

Η Χάιντι Κλουμ υιοθέτησε πλήρως το concept, εμφανιζόμενη ως «ζωντανό άγαλμα», σε μια εμφάνιση που θύμιζε το έργο «Vestal Virgin» του Raffaelle Monti.

Η Κιμ Καρντάσιαν για την υλοποίηση του look της συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Allen Jones, το σχεδιαστικό δίδυμο Whitaker Malem (Patrick Whitaker και Keir Malem) και τη δημιουργική διευθύντρια Nadia Lee Cohen. Σύμφωνα με το περιοδικό «People», το σύνολο περιλάμβανε έναν σμιλευμένο μπρούντζινο θώρακα με ψηλό λαιμό και μια χειροποίητα βαμμένη δερμάτινη φούστα με color-block μοτίβο, η οποία έμενε ανοιχτή στο μπροστινό μέρος για ένα αποκαλυπτικό αποτέλεσμα. Το ανάγλυφο μέρος της εμφάνισης αποτελεί αναφορά στα έργα του Jones από το κίνημα της pop art.

Η Έμα Τσάμπερλεϊν εντυπωσίασε με μια δημιουργία του οίκου Mugler, εμπνευσμένη από έργα των Van Gogh και Munch, ενώ αποκάλυψε ότι σημαντική επιρροή είχε και η ενασχόληση του πατέρα της με τη ζωγραφική.

Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ επέλεξε μια πιο συμβολική προσέγγιση, φορώντας μάσκα που παρέπεμπε στον πίνακα «The Execution of Lady Jane Grey» του Πολ Ντελαρός, δημιουργώντας συζητήσεις γύρω από τα μηνύματα της εμφάνισής της. Τέλος, η Γκρέισι Έιμπραμς άντλησε έμπνευση από τον Γκούσταβ Κλιμτ.

Πηγή: skai.gr

