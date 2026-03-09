Μέριλιν Μάνσον: Εμφάνιση-έκπληξη στην πασαρέλα εν μέσω της δίκης για σεξουαλική επίθεση

Ο Μέριλιν Μάνσον έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην πασαρέλα στο Παρίσι, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ένας δικαστής στο Λος Άντζελες επανέφερε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του. Ο 57χρονος καλλιτέχνης φορούσε το χαρακτηριστικό γοτθικό λευκό μακιγιάζ του καθώς περπατούσε στην πασαρέλα που ήταν καλυμμένη με τεχνητό χιόνι, κατά τη διάρκεια της επίδειξης Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 του οίκου Enfants Riches Déprimés.

Ο δικαστής επανέφερε την αγωγή εναντίον του μουσικού βάσει ενός νέου νόμου που επιτρέπει την εκδίκαση παλαιών υποθέσεων σεξουαλικής επίθεσης. Η αγωγή, που κατατέθηκε τον Μάιο του 2021 από μια πρώην βοηθό του, είχε απορριφθεί τον Δεκέμβριο. «Το εξέτασα προσεκτικά», δήλωσε ο δικαστής Steve Cochran σε ακρόαση τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. «Πιστεύω ότι ο νόμος επιτρέπει την επαναφορά της υπόθεσης».

Marilyn Manson opening Enfants Riches Déprimés FW26.... pic.twitter.com/lPkk2nsmfo — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) March 8, 2026

Η Walters ισχυρίζεται ότι ο μουσικός την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εργαζόταν για τη δισκογραφική του καλλιτέχνη την περίοδο 2010–2011. Υποστηρίζει επίσης ότι ο Μάνσον καυχιόταν πως βίαζε γυναίκες και μάλιστα της έδειξε βίντεο στο οποίο φαινόταν να κακοποιεί ένα ανήλικο κορίτσι. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Howard King, δήλωσε ότι «όλα είναι ψεύδη».

Αρκετές γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μέριλιν Μάνσον για σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Esmé Bianco (από το «Game of Thrones») και η πρώην σύντροφός του, Evan Rachel Wood. Μία από αυτές τις υποθέσεις, που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και ενδοοικογενειακή βία, απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2025, επειδή είχε επίσης παραγραφεί.

Marilyn Manson opens the Enfants Riches Déprimés FW26 show pic.twitter.com/SZmzXVyYZq — Complex Style (@ComplexStyle) March 8, 2026

Στην αγωγή της τον Μάιο του 2021, η Walters κατηγόρησε τον καλλιτέχνη ότι χρησιμοποίησε τη «θέση εξουσίας, τη διασημότητα και τις διασυνδέσεις του» για να την «εκμεταλλευτεί και να την θυματοποιήσει» κατά τη διάρκεια της εργασίας της για εκείνον από τον Αύγουστο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2011. Η Walters υποστήριξε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε το 2010 σε μια φωτογράφιση, αφού εκείνος επικοινώνησε μαζί της μέσω MySpace και της είπε ότι του άρεσε η φωτογραφία της.

Marilyn Manson walks the runway during Enfants Riches Paris Fashion Week show after judge reopened sexual assault case against him https://t.co/SehlJjJTyc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 9, 2026

Ο τραγουδιστής φέρεται να την ακινητοποίησε σε ένα κρεβάτι, να δάγκωσε το αυτί της και να την ανάγκασε να βάλει το χέρι της μέσα στο εσώρουχό του. Εκείνη είπε ότι απομακρύνθηκε και έφυγε από τη φωτογράφιση νιώθοντας «μπερδεμένη και φοβισμένη».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ο τραγουδιστής τη βομβάρδιζε με μηνύματα και της προσέφερε περισσότερα χρήματα για να παραμείνει. Κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, φέρεται να της πετούσε πιάτα, να απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και να την έσπρωξε σε έναν τοίχο κατά τη διάρκεια μεθυσμένων εκρήξεων θυμού, σύμφωνα με το «Rolling Stone».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.