Σελένα Γκόμεζ: Η ρομαντική ανάρτησή της για τα γενέθλια του συζύγου της

Μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Σελένα Γκόμεζ, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Μπένι Μπλάνκο, στις 8 Μαρτίου. Η σταρ του «Only Murders in the Building» μοιράστηκε με τους εκατομμύρια θαυμαστές της στο Instagram, ένα καρουζέλ από ρομαντικά στιγμιότυπα, ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Ανάμεσα στις εικόνες ήταν και δύο στιγμιότυπα του γάμου τους που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Καλιφόρνια. Σε αυτές, το ζευγάρι φαίνεται να περπατά γεμάτο ευτυχία μπροστά στους προσκεκλημένους του, αμέσως μετά την ανταλλαγή των όρκων. Το καρουζέλ περιείχε επίσης ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή τους στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο, καθώς και εικόνες από πιο προσωπικές και χαλαρές στιγμές.

Όπως αναφέρει το E!News, το διάσημο ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ αρραβωνιάστηκε έναν χρόνο αργότερα πριν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το περασμένο φθινόπωρο.

