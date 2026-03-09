Η Τιλάν Μπλοντό (Thylane Blondeau) επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Μπεν Ατάλ (Ben Attal), αφού ο Γάλλος ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στην Ελλάδα. Το μοντέλο, που είχε χαρακτηριστεί «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» από το περιοδικό «Vogue Enfants» όταν μπήκε στη βιομηχανία της μόδας ως παιδί, αποδέχτηκε την πρόταση του Ατάλ, περίπου δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατριού της.

Ανακοινώνοντας τον αρραβώνα στα social media, η 24χρονη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σκηνικό που επέλεξε ο Ατάλ για να της ζητήσει να τον παντρευτεί. Το μοντέλο έδειξε, επίσης, φωτογραφίες από το εντυπωσιακό μονόπετρο, με το τεράστιο διαμάντι. «Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στην αιωνιότητα μαζί», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Ο 28χρονος Ατάλ είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια πριν από την πρόταση.

Thylane Blondeau is engaged: 'Most beautiful girl in the world' confirms she will marry French actor Ben Attal as she shares snaps of his Greek proposal and her stunning ring https://t.co/YOD04TWdXd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 9, 2026

Η Μπλοντό ξεκίνησε να βγαίνει με τον Ατάλ το 2020, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Γάλλο DJ, Milane Meritte. Η κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή, Patrick Blondeau, ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα της: περπάτησε σε επίδειξη του Jean Paul Gaultier σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών και στα 10 έγινε το νεότερο μοντέλο που πόζαρε ποτέ για τη γαλλική «Vogue». Έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2006, σε ηλικία έξι ετών, όταν το περιοδικό «Vogue Enfants» την «έχρισε» ως «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο». Τον τίτλο αυτόν τον κατέκτησε δύο φορές.

