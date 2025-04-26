Μελίνα Ασλανίδου: Το βίντεο που φύλαγε για να ανεβάσει στη γιορτή της Ζωής Παπαδοπούλου είναι epic

Αλλά θα την πούμε την αμαρτία μας. Αυτό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ανέκδοτο. Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι πως την επική ατάκα δεν την λένε οι Πόντιες!

Ο λόγος για τη Μελίνα Ασλανίδου και τη Ζωή Παπαδοπούλου που στο βίντεο που δημοσίευσε η πρώτη εμφανίζονται να ετοιμάζονται σε κάποιο καμαρίνι για να βγουν να τραγουδήσουν προφανώς.

Το βίντεο το κρατούσε επί τούτου η Μελίνα Ασλανίδου για να το ανεβάσει την ημέρα της γιορτής της Ζωής Παπαδοπούλου -δηλαδή χθες- και να της ευχηθεί με αυτόν τον τρόπο Χρόνια Πολλά.

"Η «σωστή» η φίλη ανεβάζει φωτογραφία για τα χρόνια πολλά της φιλης της…η «κολλητή» όμως έχει κρατήσει στο camera roll ένα τέτοιο βίντεο ειδικά για αυτή την περίσταση…(κ ας μην είμαστε κολλητές, σ αγαπώ ❤️)πολύχρονη Τεμετερον πουλοπομ Χρόνια πολλά" γράφει μάλιστα στο caption του.

Ετοιμάζονται που λέτε με τις hair stylist τους πίσω τους να τους φτιάχνουν μαλλί και αρχίζουν να τραγουδάνε ένα παραδοσιακό ποντιακό σκοπό "Το παλικάρ ντο αγαπώ φτωχό και μορφωμένο...." Ώπα...

Με την hair stylist της Μελίνας να ρωτάει... "Που θα το βρούμε όμως; "Ποιό" ρωτάει με τη σειρά της η Μελίνα για να πάρει την απάντηση "Το φτωχό και μορφωμένο..." Το ύφος και των δύο όλα τα λεφτά!

