Η Μέγκαν Μαρκλ ποζάρει χωρίς μακιγιάζ στο εξώφυλλο του «Harper's Bazaar». Η 44χρονη Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου 2025/Ιανουαρίου 2026 του περιοδικού, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως τεύχος αφιερωμένο στην τέχνη.

Στη φωτογραφία φαίνεται να μην φοράει μακιγιάζ και έχει τα μαλλιά της πιασμένα πίσω. Η μητέρα δύο παιδιών φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό σακάκι με χαμηλή λαιμόκοψη, ενώ το εξώφυλλο του περιοδικού είχε τον τίτλο: «Η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ, συναντά τη στιγμή της».

Σε μια άλλη φωτογραφία για το περιοδικό, η Μέγκαν ποζάρει με ένα κόκκινο φόρεμα χωρίς μανίκια και μια εντυπωσιακή κάπα που καλύπτει τον ένα ώμο της. Συζητώντας για το μάθημα που παίρνουμε από τις ατελείς στιγμές, μοιράστηκε: «Μαθαίνεις να μην το ξανακάνεις. Αν όλα πάνε ρολόι, δεν μαθαίνεις τίποτα. Αν δεν μαθαίνεις τίποτα, δεν εξελίσσεσαι.

Είμαι μητέρα με παιδιά σε ηλικία που μαθαίνουν συνεχώς κάτι καινούργιο. Τα βλέπω να αντιμετωπίζουν καθημερινά πράγματα που φαίνονται εντελώς ανυπέρβλητα», ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μέγκαν Μαρκλ επισημαίνει: «Αλλά μπορείς να θυμηθείς και να πεις: ‘’Ξέρω ότι τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο, αλλά πίστεψέ με, σύντομα θα γίνει πολύ εύκολο’’. Μπορώ να δείξω την ίδια επιείκεια στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει τέλειο. Κι εγώ κάνω λάθη». Η Δούκισσα πρόσθεσε ότι δεν είναι πολύ διασκεδαστικό να προσπαθείς να είσαι τέλειος.

Η Μέγκαν μίλησε, επίσης, για τη σχέση της με τον Πρίγκιπα Χάρι, τον οποίο παντρεύτηκε το 2018. «Με αγαπάει τόσο έντονα, τόσο ολοκληρωτικά, και έχει επίσης μια διαφορετική οπτική γωνία, επειδή βλέπει τα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που εγώ δεν θα έβλεπα. Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από αυτόν, οπότε ξέρω ότι θα με υποστηρίζει πάντα», συνέχισε.

Η Δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε, επίσης, ότι ο σύζυγός της ανέδειξε την «παιδική της περιέργεια» και την «παιχνιδιάρικη» πλευρά της. «Αυτό μεταφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ακόμα και στην εργασία, θέλω να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, να εξερευνούμε και να είμαστε δημιουργικοί». Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τον γιο τους Άρτσι, έξι ετών, και την κόρη τους Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.