Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε μια τρυφερή αγκαλιά με την Jessie J, μετά από τη μάχη που έδωσαν και οι δύο με τον καρκίνο. Αφορμή τη συνάντησής του ήταν

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου 2025, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, όπου πήραν μέρος στην ετήσια εκδήλωση Royal Variety Performance. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί με πλήθος καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων, τιμώντας έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς της βρετανικής ψυχαγωγίας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρισκόταν σε ύφεση από μια μη γνωστή μορφή καρκίνου, ενώ η Jessie J. υποβλήθηκε σε μαστεκτομή τον Ιούνιο ως μέρος της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

Απευθυνόμενη στην Κέιτ Μίντλετον η Jessie J. ανέφερε: «Μόλις είχα καρκίνο του μαστού. Θέλω απλώς να σε αγκαλιάσω, ο καρκίνος σε κάνει να βλέπεις τη ζωή με άλλη ματιά». Οι δύο γυναίκες «έσπασαν» το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς η τραγουδίστρια έβαλε το χέρι της στον ώμο της Κέιτ - δεν επιτρέπεται- πριν οι δύο γυναίκες αγκαλιαστούν και μιλήσουν για το σοκ που ένιωσαν όταν έμαθαν τη διάγνωση του καρκίνου.

Η καλλιτέχνις ερμήνευσε το νέο της τραγούδι «I'll Never Know Why», το οποίο έγραψε για τον μακαρίτη σωματοφύλακά της, τον Dave, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2021. Η Κέιτ Μίντλετον της είπε ότι ήταν «ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι». Η Jessie απάντησε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μου λείπει και θέλω να βοηθήσω τους άλλους». Μετά την εμφάνισή της, η Jessie εξήγησε ότι είχε ντυθεί σκόπιμα με μαύρο φούτερ και φόρμα γιατί ήθελε να περάσει ένα μήνυμα σε όσους νιώθουν κατάθλιψη. «Δεν θέλουν να σηκωθούν το πρωί, να φορέσουν ένα ωραίο φόρεμα ή να βαφτούν. Απλά, φορούν άνετα ρούχα στον καναπέ».

Η τραγουδίστρια είπε ότι ο Ουίλιαμ τη ρώτησε αν θα ήθελε να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τις ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική υγεία και να καταπολεμήσουν το στίγμα. «Θα ήθελε πολύ να με εμπλέξει», είπε. «Ενδιαφέρονται και γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να μοιραστούν το μήνυμα».

Σχετικά με τον αγώνα της με τον καρκίνο, η Κέιτ ανέφερε πρόσφατα: «Βάζεις ένα είδος γενναίου προσώπου, στωικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι θεραπείες τελειώνουν και μετά είναι σαν να λες ‘’Μπορώ να συνεχίσω, να επιστρέψω στο φυσιολογικό’’, αλλά στην πραγματικότητα η φάση μετά είναι πραγματικά πολύ δύσκολη».



