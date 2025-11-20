Τα φετινά καλλιστεία Miss Universe (Μις Υφήλιος) 2025 θα γίνουν αύριο, 21 Νοεμβρίου, στην Ταϊλάνδη και έχουν χαρακτηριστικά επεισοδιακά, με παραιτήσεις στελεχών και beef μεταξύ της Μις Παλαιστίνης και της Μις Ισραήλ.

Χθες, Τετάρτη, έγινε στην πόλη Νοντάμπουρι ο διαγωνισμός «Εθνικών Στολών», όπου οι 120 διαγωνιζόμενες εμφανίστηκαν με κοστούμια που προέβαλλαν τον πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου τους.

Οι χρήστες των social media αποθέωσαν τη Μις Νορβηγία, η οποία αποφάσισε – μια μία μεγάλη δόση χιούμορ – να ντυθεί… «σολομός», το… εθνικό προϊόν της χώρας της.

Miss Norway's costume was a salmon in Miss Universe. It looked like this. 😆 pic.twitter.com/SJCQMYWFBT — Gaby (@G_Galarza1) November 19, 2025

Η «Μις Ελλάδα», Μαίρη Χατζηπαύλου, ανέβηκε στη σκηνή με χρυσά φτερά , ένα φόρεμα που παρέπεμπε στη «Νίκη της Σαμοθράκης» και το μήνυμα "Take our histroy back", αναφερόμενη στις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

“TAKE OUR HISTORY BACK”#MissUniverse2025 pic.twitter.com/NKuL1C1NqN — katana (@mystishade) November 19, 2025

H «Μις Παλαιστίνη» (που δεν είναι ωστόσο Παλαιστίνια αλλά εκπροσωπεί ως μοντέλο για πρώτη φορά την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό), εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό και βαρύ φόρεμα «πίνακα» των κατεχόμενων από το Ισραήλ εδαφών, με έθνικ κεντήματα και με χρυσό καπέλο- σκούφο.

«Χρυσoπράσινο κέντημα εμπνευσμένο από τα χωριά μας, στέμμα εμπνευσμένο από τη σατβέ, και ένα χειροποίητο κάπελο που τιμά την Αλ-Ακσά και την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου δείχνοντας τη συνύπαρξή και την ενότητά μας» χαρακτήρισε το κοστούμι της τη Ναντιν Αγιούμπ.

Miss Palestine ha portato la Palestina sul palco di Miss Universo.

Ed è bellissima 🇵🇸#FreePalestine #FreePalestina pic.twitter.com/hlYy06MIhW — mostro ✊🏼  🇵🇸 (@avantibionda) November 19, 2025

Η Μις Βραζιλία, Μαρία Γκαμπριέλα Λασέρντα, προσέφερε έναν ξεχωριστό καθολικό φόρο τιμής, εμφανιζόμενη φορώντας μια εθνική ενδυμασία εμπνευσμένη από την Παναγία της Απαρεσίντα, την αγαπημένη προστάτιδα της Βραζιλίας.

Brazil’s Miss Universe 2025 contestant, Maria Gabriela Lacerda, offered a distinctly Catholic tribute by appearing in a national costume modeled after Our Lady of Aparecida, the beloved patron saint of Brazil.



Video: Maria Gabriela Lacerda pic.twitter.com/XlGzdoHkds — Sachin Jose (@Sachinettiyil) November 19, 2025

Η Μις Χιλή τα έδωσε όλα, έχοντας ίσως την πιο φαντασμαγορική ενδυμασία, κάτι μεταξύ βασίλισσας του πάγου από τις Άνδεις και τεράστιου αγγέλου.

Al fin Chile la dio toda en su traje típico😭😭 está hermoso e Inna se ve preciosa..parece un ángel😭💗✨#missuniverse2025#NationalCostume #MissUniverse pic.twitter.com/CcrklhRdpD — Isa (@Isa400566696257) November 19, 2025

Η Μις Γαλλία έκανε τελικά την πιο ωραία και σύγχρονη εμφάνιση, με ασημί, μεταλιζέ τουαλέτα που παρέπεμπε σε πανοπλία, ως εντυπωσιακή ενσάρκωση της Αγίας Ιωάννας της Λωραίνης.

🇫🇷👑 Ève Gilles a défilé en costume national "Jeanne d’Arc" à Miss Univers. pic.twitter.com/Es3JEwM5Bo — Cerfia (@CerfiaFR) November 19, 2025

