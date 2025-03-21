WeLOVErov: Ο Λαβρόφ έχει γενέθλια, και το ρωσικό Εξωτερικών έφτιαξε hashtag

#WeLOVErov. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κατέχει αυτή τη θέση για 21 χρόνια, και είναι φυσιολογικά ο «παλαιότερος» στο ρωσικό υπουργικό συμβούλιο, γιορτάζει σήμερα τα 75α γενέθλιά του.



Για την ημέρα αυτή το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και η εκπρόσωπός του Μαρία Ζαχάροβα ανήρτησαν βίντεο με τα «χρόνια πολλά» Ρώσων και μη αξιωματούχων. Το hashtag λογοπαίγνιο της ανάρτησης είναι #WeLOVErov, με κάποιους να το θεωρούν ελαφρώς... κιτς.



Σύμφωνα με το TASS, ο διπλωματική καριέρα του Λαβρόφ ξεκίνησε το 1972. Το πρώτο βήμα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ήταν ο διορισμός του στην Πρεσβεία της ΕΣΣΔ στη Σρι Λάνκα.

125 φορές γύρω από τον ισημερινό.

Η θέση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημαίνει συνεχή επαγγελματικά ταξίδια. Μόνο πέρυσι, έκανε περίπου 240.000 χιλιόμετρα ταξιδιών με αεροπλάνο.



Ο συνολικός χρόνος πτήσης του Λαβρόφ στα 21 χρόνια ανέρχεται σε περίπου πέντε εκατομμύρια χιλιόμετρα, ή τουλάχιστον επτά πτήσεις στη Σελήνη μετ' επιστροφής, ή 125 φορές γύρω από τον ισημερινό.



Το 2021 ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί περίπου 150 κράτη, αλλά η Ρωσία ήταν πάντα η πιο ελκυστική χώρα γι' αυτόν.



Με την πάροδο των ετών, ο Ρώσος υπουργός έλαβε ως δώρα έναν αφρικανικό τομ-τομ, ένα ινδικό κασκόλ, κιθάρες, ενώ το 2014 ο Λαβρόφ πήρε δύο... τεράστιες πατάτες από το Άινταχο ως δώρο από τον Τζον Κέρι, στις οποίες αργότερα ανταπέδωσε με ντομάτες από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.