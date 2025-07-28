Λίλι Άλεν: Πρώην σύντροφός της την εκφόβιζε… λόγω κακής υγιεινής - Δεν χτένιζε τα μαλλιά της

Η Λίλι Άλεν αποκάλυψε πως πρώην σύντροφός της την εκφόβιζε λόγω κακής υγιεινής, σε μια προσπάθεια να επιβάλει τον έλεγχο του πάνω της. Η 40χρονη τραγουδίστρια, η οποία δεν ανέφερε το όνομα του πρώην συντρόφου της, έκανε την αποκάλυψη αυτή κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του podcast της «Miss Me?».

«Ήταν κάποιος με τον οποίο είχα σχέση που μου το έκανε αυτό. Με κατηγορούσε για κακή υγιεινή και δεν νομίζω ότι ήταν αλήθεια», είπε η ίδια. «Νομίζω ότι ήταν μια μορφή εκφοβισμού και κακοποίησης, ήταν φρικτό. Και όσον αφορά στις μορφές εκφοβισμού είναι πραγματικά πολλές και φρικτές».

Η καλλιτέχνιδα συνέχισε: «Ναι, ήταν σαν να το έκαναν επίτηδες για να με κάνουν να νιώθω αμήχανη και άσχημα για τον εαυτό μου. Και για να νιώθουν ισχυροί. Δεν νομίζω ότι έχω χτενίσει τα μαλλιά μου σε καμία σχέση. Απλά, δεν χτενίζω τα μαλλιά μου. Τελεία και παύλα».

Η Λίλι Άλεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ταραχώδεις προηγούμενες σχέσεις και γάμους της, με πιο πρόσφατο τον χωρισμό της από τον ηθοποιό του «Stranger Things», David Harbour. Χώρισαν στα τέλη του περασμένου έτους, αφού η Λίλι υποψιαζόταν ότι την απατά, ενώ την ίδια περίοδο η «Daily Mail» αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε εξωσυζυγική σχέση για τρία από τα τέσσερα χρόνια του γάμου τους.

Πριν από λίγο καιρό, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί πόσες αμβλώσεις έχει κάνει. H 40χρονη καλλιτέχνις μοιράστηκε μια από τις εμπειρίες της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι μια φορά που έμεινα έγκυος και ο άνδρας πλήρωσε για την έκτρωση και εγώ το θεωρούσα τόσο ρομαντικό».

Η άποψη της ποπ σταρ, ωστόσο, άλλαξε αργότερα. «Δεν νομίζω ότι είναι γενναιόδωρο ή ρομαντικό», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας δεν της έστειλε ποτέ μήνυμα μετά την έκτρωση. Η τραγουδίστρια του «Hard Out There» μοιράζεται τα παιδιά Ethel, 12 ετών, και Marnie, 11 χρόνων, με τον πρώην σύζυγό της, Sam Cooper, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2011 έως το 2018.

British singer Lily Allen laughs about not being able to remember how many abortions she’s had...



Imagine thinking it's funny to not know how many of your own children you had killed.



Not edgy. Not empowering. Just heartbreaking. pic.twitter.com/MaoaAq4I7S — Kristan Hawkins (@KristanHawkins) July 2, 2025

Πηγή: skai.gr

