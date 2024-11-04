Καθώς κυκλοφορεί ένα νέο LP και το δικό της κρασί, ο θρύλος της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) μιλάει στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian» για τα δύσκολα παιδικά τη χρόνια αλλά και για το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο, την Ντόλι, που οι επιστήμονες του είχαν δώσει το όνομά της.

Η εμβληματική τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος είπε ότι κολακεύτηκε όταν έμαθε ότι έδωσαν στο κλωνοποιημένο πρόβατο το όνομά της.

«Ξέρετε, όταν οι επιστήμονες κλωνοποίησαν την Ντόλι το πρόβατο, χρησιμοποίησαν τους μαστικούς αδένες. Έτσι τους λένε... Αδένες... Είπαν: "Ω, έχουμε αυτό το πρόβατο, την Ντόλι...". Όλοι έπαιζαν πάντα με αυτά [το στήθος], γι'αυτό είχαμε την Ντόλι το πρόβατο.

Λυπήθηκα όταν πέθανε, αν και δε θέλω να κλωνοποιηθώ η ίδια. Θέλω να φύγω από εδώ όταν μπορώ. Έχουμε ήδη πολλές Dolly lookalikes, πολλές drag queens της Dolly» είπε.

Μιλώντας για την ζωή της, η Ντόλι Πάρτον αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια στο Τενεσί.

«Ηταν πραγματικά δύσκολα, καθώς οι περισσότεροι ήταν φτωχοί άνθρωποι, κάτι το οποίο όμως το συνειδητοποιούσε κανείς μόνο όταν έφευγε από εκεί» είπε.

«Είχαμε καλούς γονείς, αλλά δεν είχαμε όλες τις μεγάλες πολυτέλειες που μπορώ να έχω τώρα. Αλλά δεν θα το αντάλλαζα για τίποτα. Το μόνο πράγμα για το οποίο μετανιώνω είναι ότι οι γονείς μου δυσκολεύτηκαν, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκαν, οπότε γιατί να το κάνω; Αυτό με έκανε αυτό που είμαι, οπότε είμαι ευγνώμων».

Η Πάρτον λέει ακόμα ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος θα πρέπει να δουλεύει. «Αν ξυπνήσω το πρωί και δεν αισθάνομαι καλά ή τα πράγματα δεν είναι υπέροχα, προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω τα πράγματα και να λειτουργούν καλύτερα, αντί να πέφτω σε αυτή τη βαθιά τρύπα, γιατί τότε απλά πηγαίνεις όλο και πιο κάτω».

Πηγή: skai.gr

