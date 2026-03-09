Μαντόνα: Η κόρη της, Lourdes Leon, χωρίς σουτιέν και με διάφανο φόρεμα στο Παρίσι

Η Lourdes Leon, κόρη της Μαντόνα, τράβηξε όλα τα βλέμματα την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, όταν εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν κάτω από ένα τολμηρό μαύρο διάφανο φόρεμα στο σόου του οίκου Ottolinger, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Lourdes Leon attends the Ottolinger Womenswear Fall/Winter 26/27 At Fashion Week in Paris, France. March 08, 2026 pic.twitter.com/aHk3UYEAxh March 9, 2026

Η 29χρονη εντυπωσίασε με την αποκαλυπτική εμφάνισή της, καθώς το ιδιαίτερα τολμηρό σύνολο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, αποκαλύπτοντας και τα εσώρουχά της. Η Lourdes εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της στη γαλλική πρωτεύουσα, έχοντας ριγμένο στους ώμους της ένα ασορτί σακάκι και κρατώντας μια μαύρη τσάντα.

Η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη όταν πήρε θέση στην πρώτη σειρά του λαμπερού fashion show, όπου παρουσιάστηκε η γυναικεία συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2026–2027. Μάλιστα, δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο ποζάρει φορώντας το σέξι φόρεμα. Επίσης, η Lourdes εμφανίστηκε και στο σόου της σχεδιάστριας Ann Demeulemeester στο Παρίσι, επιλέγοντας μια διάφανη και ιδιαίτερα αποκαλυπτική φούστα.



Πηγή: skai.gr

