Μαντόνα: Η κόρη της, Lourdes Leon, χωρίς σουτιέν και με διάφανο φόρεμα στο Παρίσι

Η 29χρονη εντυπωσίασε με την αποκαλυπτική εμφάνισή της, καθώς το ιδιαίτερα τολμηρό σύνολο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, αποκαλύπτοντας και τα εσώρουχά της

Η κόρη της Μαντόνα

Η Lourdes Leon, κόρη της Μαντόνα, τράβηξε όλα τα βλέμματα την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, όταν εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν κάτω από ένα τολμηρό μαύρο διάφανο φόρεμα στο σόου του οίκου Ottolinger, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η 29χρονη εντυπωσίασε με την αποκαλυπτική εμφάνισή της, καθώς το ιδιαίτερα τολμηρό σύνολο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, αποκαλύπτοντας και τα εσώρουχά της. Η Lourdes εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της στη γαλλική πρωτεύουσα, έχοντας ριγμένο στους ώμους της ένα ασορτί σακάκι και κρατώντας μια μαύρη τσάντα. 

Η ίδια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη όταν πήρε θέση στην πρώτη σειρά του λαμπερού fashion show, όπου παρουσιάστηκε η γυναικεία συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2026–2027. Μάλιστα, δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο ποζάρει φορώντας το σέξι φόρεμα. Επίσης, η Lourdes εμφανίστηκε και στο σόου της σχεδιάστριας Ann Demeulemeester στο Παρίσι, επιλέγοντας μια διάφανη και ιδιαίτερα αποκαλυπτική φούστα. 
 

