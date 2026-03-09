Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Συνεχίζετε να διανύετε μια μεταβατική περίοδο. Εκκρεμείς υποθέσεις του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν την τακτοποίησή τους. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας αυξάνει τον παράγοντα της τύχης στις διαπραγματεύσεις αλλά και στις αισθηματικές σας επιδιώξεις. Ο Άρης όμως στον ίδιο χώρο φέρνει εχθρικό παρασκήνιο όπου πρέπει να είστε προσεκτικοί και προνοητικοί. Η νευρικότητα δεν θα λείψει από τη δουλειά σας και η αισιοδοξία από τα ερωτικά σας. Αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις, όπως και να πείτε ανοιχτά τη γνώμη σας για κάποιους.

Ταύρος

Θα σας απασχολήσουν αυτά που διαδραματίζονται γύρω σας. Στην ερωτική σας ζωή θα γίνετε περισσότερο επίμονοι και αγχώδεις. Πρακτικά και οικονομικά διευκολύνεστε ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας. Επαγγελματικά δεν θα λείψουν αντιξοότητες που μπορείτε όμως να τις αντιμετωπίσετε. Στο μεταξύ η κοινωνική σας ζωή φαίνεται να παίζει ρόλο αυτή την περίοδο. Τα οικογενειακά σας δεν είναι και στα καλύτερά τους. Ερωτικά δεν θα λείψουν προβληματισμοί, ή έριδες με τον σύντροφό σας.

Δίδυμοι

Κινητικότητα στον επαγγελματικό αλλά και στον κοινωνικό τομέα. Άνθρωποι και περιστατικά τείνουν να σας αποσυντονίσουν, κάτι που πρέπει να αποφύγετε! Θα χρειαστεί να δώσετε μια μάχη για να κερδίσετε μια επιδίωση στα επαγγελματικά σας. Το καλό είναι πως δεν θα λείψουν οι υποστηρικτές, οι οποίοι μάλιστα εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή. Οικονομικά θα διευκολυνθείτε, έστω και την τελευταία στιγμή. Μια πρόταση θα σας προβληματίσει, αλλά ένα ταξίδι θα σας λυτρώσει. Γενικότερα αρχίζει μια νέα εποχή για σας με καλύτερες προοπτικές.

Καρκίνος

Για σας τα πράγματα θα κυλήσουν γρηγορότερα και καλύτερα καθώς αρκετοί πλανήτες σχηματίζουν αρμονική όψη με το ζωδιακό σας χώρο. Κάτι ξεχωριστό μεσολαβεί ή συμβαίνει στον επαγγελματικό τομέα και δεν πρέπει να το χάσετε! Μετακινήσεις, διαπραγματεύσεις και αγοραπωλησίες παίρνουν καλύτερη διάσταση στη διάρκεια αυτού του μήνα. Σχέσεις όμως με συνεργάτες και συγγενείς ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν. Η προσπάθειά σας να καλύψετε μια ερωτική σας ανάγκη, ίσως συναντήσει εμπόδια. Ό, τι και αν συμβεί στο τέλος θα κερδίσετε αυτό που θέλετε.

Λέων

Η ιστορία προχωρά σχετικά με μια σχέση και διαμορφώνεται σε μια σχέση ή σε μια διακοπή. Γίνονται καινούρια ξεκινήματα και οι περισσότερο φιλόδοξοι ξεκινάτε ένα είδος εκστρατείας που θα διαρκέσει πολλούς μήνες προκειμένου να πετύχετε ένα φιλόδοξο στόχο. Ερωτικά παρουσιάζεστε αρκετά ευνοούμενοι. Επαγγελματικά προσέξτε λεπτομέρειες που έχετε αμελήσει και μπορεί να γίνουν αιτία παρεξηγήσεων ή συνεπειών. Η υγεία σας θέλει καλύτερη φροντίδα και τα οικονομικά σας σοφότερη διαχείριση.

Παρθένος

Οι μέρες και οι ώρες θα κυλήσουν πολύ γρήγορα. Ο Ήλιος και ο Άρης απέναντί σας δίνουν έμφαση στον τομέα των σχέσεων και σε όλη τη γκάμα τους. Αρκετοί θα έχετε ευκαιρίες οικονομικής βελτίωσης/ Κάτι σχετικό με την οικογένεια που διαδραματίζεται τώρα, θα πρέπει να το προσέξετε. Στο μεταξύ, συμπτώσεις και γνωριμίες θα σας εκπλήξουν και υπάρχει πιθανότητα και να σας συναρπάσουν. Εξαρτάται από την περίπτωση. Προτάσεις που θα σας γίνουν ή προσκλήσεις, σκεφτείτε τις σε βάθος πριν τις απορρίψετε.

Ζυγός

Νιώθετε το κάλεσμα της Άνοιξης και την ανάγκη να εξορμήσετε σε νέες κατευθύνσεις χωρίς απαραίτητους προορισμούς. Η Αφροδίτη στον Κριό δίνει ένα πιο χαρούμενο τόνο στην ερωτική σας ζωή. Αγγαρείες και φασίνες κάθε είδους δεν θα λείψουν στο χώρο της δουλειάς σας. Μη βιάζεστε να κάνετε καινούρια ξεκινήματα πριν μπει ο Απρίλιος. Φιλοσοφήστε τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν σε σημαντικές υποθέσεις σας. Αποφύγετε να πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις εξ αιτίας της δικής σας ανασφάλειας.

Σκορπιός

Η καθημερινότητα θα παρουσιάσει καινούριο ενδιαφέρον. Τα πράγματα θα κυλήσουν πιο ευχάριστα και οι υποθέσεις που σας απασχόλησαν θα αρχίσουν να βρίσκουν λύσεις. Οργανώστε μια δύσκολη υπόθεση η οποία σχετίζεται με την καριέρα ή τα οικονομικά σας. Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι όταν οι άλλοι διαφωνούν μαζί σας. Μη διστάσετε να αναλάβετε καινούριες ευθύνες στην εργασία. Ενδώστε στην πρόταση για ένα ταξίδι ξεπερνώντας το αίσιθημα της οικονομικής ανασφάλειας που σας διέπει. Κάτι σημαντικό θα παρουσιαστεί στον ερωτικό σας ορίζοντα.

Τοξότης

Το διάστημα είναι σύνθετο, με καλές και με δύσκολες στιγμές. Ο Άρης στους Ιχθύς αναμοχλεύει τα οικογενειακά προβλήματα στα οποία εσείς θα δώσετε λύση ή κατεύθυνση. Η Αφροδίτη στον Κριό βελτιώνει τα αισθηματικά σας. Η μεταβλητότητα και η αστάθεια θα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο σε όλο το μήκος του φετινού Μαρτίου. Γίνετε πιο αξιόπιστοι στα μάτια εκείνων με τους οποίους συμβιώνετε ή συνεργάζεστε. Αποφύγετε καυγάδες και κοινωνικές διαμάχες.

Αιγόκερως

Κατάλληλη περίοδος να αξιοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Ξεπεράστε την ανασφάλεια γύρω από τα αισθηματικά, ή τα οικονομικά σας. Αναθεωρήστε κάποιες τακτικές και συνήθειές σας ενόψει την επερχόμενης Άνοιξης. Φανείτε πιο προσεκτικοί στις διεκπεραιώσεις των υποθέσεών σας. Γίνεστε πιο διαλλακτικοί σε εκείνους που σας πλησιάζουν. Δώστε στον εαυτό σας το δώρο ενός ταξιδιού που θα σας ανανεώσει ψυχολογικά. Όσο και αν η γενικότερη κατάσταση είναι ασταθής αποφύγετε να απογοητευτείτε για το δικό σας μέλλον.

Υδροχόος

Ρευστή ή όλη κατάσταση και ελαφρώς χαοτική η καθημερινή σας πορεία. Τα γεγονότα και οι ανθρώπινες συμπεριφορές δίνουν έμφαση στη συναισθηματική και οικονομική σας ανασφάλεια. Αγοραπωλησίες πρέπει να προσεχτούν πριν ολοκληρωθούν. Αποφύγετε λάθη στη διαχείριση των οικονομικών σας. Καινούριες γνωριμίες χρειάζονται προσοχή πριν αποδείξουν την αξία τους. Ασχοληθείτε περισσότερο με τους άλλους και την πολιτιστική σας ατζέντα. Αισθηματικά η εποχή έχει ενδιαφέρον αλλά η αστάθεια παραμένει.

Ιχθύς

Άρης και Ερμής στο ζώδιό σας σας βάζουν σε νέες διαδρομές και σας καλούν να τις τρέξετε γρήγορα. Ελέγχετε την ώρα που διαφωνείτε με κάποιους όπως και όταν έρχεστε σε επαφές με μηχανήματα. Ο Άρης στο ζώδιό σας ενεργοποιεί καταστάσεις του παρελθόντος και φέρνει έναν απόηχο ξεχασμένων δυσκολιών. Πολλά θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα αλλά και πολλά καινούρια πράγματα θα φανούν στον ορίζοντα. Μια ερωτική περιπέτεια θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μια ευκαιρία σε νευραλγικό τομέα, άμεση αξιοποίηση.

Πηγή: skai.gr

