Η Όπρα σοκάρει: Πήρε 9 κιλά μετά την παύση των ενέσεων αδυνατίσματος

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με το βάρος, αποκαλύπτοντας ότι ανέκτησε περίπου 9 κιλά όταν διέκοψε τη φαρμακευτική αγωγή απώλειας βάρους που λάμβανε το περασμένο έτος. Η 71χρονη Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια, η οποία κλείνει τα 72 στο τέλος του μήνα, υπήρξε επί δεκαετίες σύμβολο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την παχυσαρκία και τη σχέση με το φαγητό.

Μετά από μια ζωή συνεχών προσπαθειών, το 2023 ξεκίνησε να λαμβάνει φάρμακα που μειώνουν την όρεξη και καταστέλλοντας αυτό που η ίδια αποκαλεί «θόρυβο του φαγητού». Η απόφασή της ήρθε έπειτα από ένα ντοκιμαντέρ που παρουσίαζε την παχυσαρκία ως ασθένεια και όχι ως προσωπική αποτυχία.

Από τα 107 κιλά στη μεγάλη απώλεια

Στο υψηλότερο βάρος της, η Όπρα Γουίνφρεϊ ζύγιζε περίπου 107 κιλά. Με τη βοήθεια του φαρμάκου κατάφερε να χάσει περίπου 23 κιλά, μια αλλαγή που, όπως έχει πει, της έδωσε για πρώτη φορά αίσθηση ελέγχου και ηρεμίας γύρω από το φαγητό.

Ωστόσο, μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «The Today Show», αποκάλυψε ότι αποφάσισε συνειδητά να διακόψει τη θεραπεία για να δει αν θα μπορούσε να διατηρήσει το βάρος της χωρίς φαρμακευτική βοήθεια. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό: μέσα σε λίγους μήνες πήρε πίσω σχεδόν 9 κιλά, παρά τις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή και άσκηση. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ο «θόρυβος του φαγητού» επέστρεψε σταδιακά: οι συνεχείς σκέψεις για το τι και πότε θα φάει, που στο παρελθόν την οδηγούσαν σε υπερκατανάλωση.

«Η παχυσαρκία χρειάζεται συνεχή θεραπεία»

Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την πεποίθησή της ότι τα φάρμακα για την παχυσαρκία λειτουργούν όπως εκείνα για την αρτηριακή πίεση: όταν τα διακόπτεις, το πρόβλημα επανέρχεται. Η ίδια τόνισε ότι, παρότι πολλοί υποστηρίζουν πως μπορεί κανείς να είναι υπέρβαρος και υγιής, για εκείνη αυτό δεν ίσχυε. Στα 95 κιλά ήταν προδιαβητική και είχε αυξημένη χοληστερόλη.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μοιράζεται την προσωπική της διαδρομή στο νέο της βιβλίο «Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like to Be Free», που συνυπογράφει με την ειδικό στην παχυσαρκία, Dr. Ania M. Jastreboff. Στις σελίδες του μιλά με ειλικρίνεια για τη ντροπή, την απογοήτευση και την εσωτερική ενοχή που ένιωθε, παρά την πρόσβασή της σε κορυφαίους σεφ, γυμναστές και ποιοτικά τρόφιμα.

Τα λεγόμενά της έρχονται λίγες ημέρες μετά από μεγάλη επιστημονική μελέτη που έδειξε ότι οι περισσότεροι χρήστες ενέσεων GLP-1 επανακτούν βάρος μέσα σε δύο χρόνια από τη διακοπή της θεραπείας. Κατά μέσο όρο, η αύξηση φτάνει περίπου 1 κιλό τον μήνα, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι, για πολλούς ανθρώπους, η παχυσαρκία απαιτεί μακροχρόνια -ίσως και δια βίου- διαχείριση.

Πηγή: skai.gr

