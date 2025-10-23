Μάικλ Κίτον: Έγραψαν λάθος το όνομά του στη Λεωφόρο της Δόξας

Το όνομα του Μάικλ Κίτον είναι γραμμένο λάθος στην ολοκαίνουργια πλακέτα του στη Λεωφόρο της Δόξας στο Πίτσμπουργκ. Ο Μάικ Κίτον εντάχθηκε στη Λεωφόρο της Δόξας μαζί με εννέα άλλους τιμώμενους τη Δευτέρα σε ειδική τελετή. Ο ηθοποιός ήταν ο μόνος παραλήπτης που παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτοπροσώπως και έκανε εγκάρδια σχόλια στο κοινό της πόλης του, αφού παρέλαβε το αστέρι του.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στη χάλκινη πλακέτα στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Στριπ της πόλης αποκαλύπτει ένα λάθος στο μικρό όνομά του στο αστέρι.

Στην πλάκα αναγράφεται: Με το καλλιτεχνικό του όνομα, Μάικλ Κίτον, ο Μάικλ Τζον Ντάγκλας έχει εμφανιστεί σε σχεδόν 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, από επιτυχημένες κωμωδίες όπως το «Night Shift» και το «Mr. Mom» έως βραβευμένα δράματα όπως το «Spotlight» και το «Dopesick». Ωστόσο, το όνομα Μάικλ υπάρχει αναγραμματισμός.

Michael Keaton’s Name Is Spelled Wrong on His Walk of Fame Star pic.twitter.com/r5quDoBgyo — YINZERshop.com (@YINZERshop) October 22, 2025

Δεν έχει γίνει σαφές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent», αν ο Κίτον παρατήρησε το ορθογραφικό λάθος κατά τη διάρκεια της τελετής, αλλά δεν το ανέφερε κατά τη διάρκεια της θερμής ομιλίας του με την οποία ευχαρίστησε τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους στο πλήθος για την υποστήριξή τους.

«Αυτό είναι απίστευτα ωραίο», είπε ο Κίτον. «Δεν υπάρχει καλύτερο από το να σε αναγνωρίζει η πόλη σου», υπογράμμισε.

Uh Oh! Can you spot the typo on Michael Keaton's Pittsburgh Walk of Fame star? pic.twitter.com/FWzZIFO5l6 — 100.1 FM and AM 1020 KDKA (@KDKARadio) October 21, 2025

Ο Μάικλ Κίτον έκανε λόγο για «μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου» και ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Ειρήνη». Για να επιλεγούν για ένα αστέρι, οι τιμώμενοι έπρεπε να έχουν γεννηθεί ή να έχουν περάσει τα πρώτα τους χρόνια σε ορισμένες κομητείες του Πίτσμπουργκ. Πρέπει επίσης να έχουν εθνικό αντίκτυπο.

Πηγή: skai.gr

