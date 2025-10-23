Έμα Στόουν: Έλαμψε στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» (φωτό)

Μια αιθέρια και άκρως κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έμα Στόουν στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η προβολή του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στο Μανχάταν. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ντέιβ ΜακΚάρι, πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη 2026, η οποία διέθετε γκρι κεντημένες λεπτομέρειες.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch σε γκρι απόχρωση με μεταλλικές πινελιές. Το παρών στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν, η Λίλι Σιν και o Τζέσι Πλέμονς. Η ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

