Lizzo: Να αγκαλιάσουμε τα παχάκια μας για το καλοκαίρι - Η φωτογραφία της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, με την πλάτη έξω, πόζαρε η Lizzo με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα για το σώμα της και τις αλλαγές που παρατηρεί σε ό,τι αφορά το βάρος της.

Η 37χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση, βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία να «αγκαλιάσει» το σώμα της.

Η ποπ σταρ φόρεσε ένα μεταλλικό, εφαρμοστό φόρεμα, ποζάροντας σε μπαλκόνι με θέα τον Πύργο του Άιφελ. «Είναι ένα καλοκαίρι που αγκαλιάζουμε τα παχάκια στην πλάτη», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

