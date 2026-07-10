Το ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, κρυστάλλινα νερά και ατελείωτες βουτιές. Στη θάλασσα όμως ζουν και μερικοί κάτοικοι που καλό είναι να τους θαυμάζουμε από απόσταση. Οι περισσότεροι δεν είναι επιθετικοί – απλώς αμύνονται όταν τους πατήσουμε ή τους ενοχλήσουμε. Και επειδή φέτος είναι η χρονιά των λαγοκέφαλων, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κι άλλοι «εχθροί» που καλό είναι να μην συναντήσουμε.

Δείτε ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι «ύποπτοι», πώς θα τους αποφύγετε και τι πρέπει να κάνετε αν η γνωριμία σας δεν εξελιχθεί ιδανικά.

Λαγοκέφαλος

Ο πιο διάσημος «εισβολέας» των ελληνικών θαλασσών. Διαθέτει εξαιρετικά δυνατά δόντια που μπορούν να κόψουν μέχρι και πετονιές, ενώ το κρέας του περιέχει ισχυρή τοξίνη και δεν καταναλώνεται.

Αν σας δαγκώσει

Τα περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά το δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει βαθύ τραυματισμό.

Τι κάνετε:

Ασκείτε πίεση αν υπάρχει αιμορραγία.

Ξεπλένετε την πληγή με καθαρό νερό.

Καλύπτετε με αποστειρωμένη γάζα.

Αναζητάτε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς μπορεί να χρειαστούν ράμματα ή περαιτέρω φροντίδα.

Τσούχτρα

Η «βασίλισσα» των καλοκαιρινών παραπόνων. Το τσίμπημά της προκαλεί κάψιμο, πόνο και έντονο ερεθισμό.

Πρώτες βοήθειες:

Βγαίνετε ήρεμα από το νερό.

Ξεπλένετε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό.

Αφαιρείτε προσεκτικά τυχόν πλοκάμια με γάντια ή πλαστική κάρτα.

Τοποθετείτε κρύες κομπρέσες.

Μπορεί να βοηθήσει ένα αντιισταμινικό ή μια καταπραϋντική κρέμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Δεν χρησιμοποιούμε γλυκό νερό ούτε τρίβουμε το σημείο.

Δράκαινα

Κρύβεται μέσα στην άμμο και διαθέτει δηλητηριώδη αγκάθια. Ένα απρόσεκτο πάτημα αρκεί για να προκαλέσει έντονο πόνο.

Πρώτες βοήθειες:

Βυθίζετε το σημείο σε ζεστό (όχι καυτό) νερό για περίπου 30-90 λεπτά, καθώς η θερμότητα μπορεί να μειώσει τη δράση του δηλητηρίου και να ανακουφίσει από τον πόνο.

Παίρνετε παυσίπονο εφόσον ενδείκνυται.

Ζητάτε ιατρική αξιολόγηση, ιδιαίτερα αν ο πόνος είναι έντονος ή εμφανιστεί πρήξιμο.

Αχινός

Δεν κυνηγά κανέναν. Απλώς... βρίσκεται ακριβώς εκεί που πατάμε.

Πρώτες βοήθειες:

Πλένετε καλά την περιοχή.

Αφαιρείτε μόνο τα αγκάθια που βγαίνουν εύκολα με αποστειρωμένο τσιμπιδάκι.

Απολυμαίνετε την πληγή.

Αν παραμείνουν αγκάθια βαθιά ή εμφανιστεί μόλυνση, επισκέπτεστε γιατρό.

Σκορπίνα

Άριστα καμουφλαρισμένη και με δηλητηριώδη αγκάθια.

Πρώτες βοήθειες:

Η αντιμετώπιση είναι παρόμοια με της δράκαινας:

Ζεστό (όχι καυτό) νερό.

Παυσίπονο εφόσον χρειάζεται.

Ιατρική εκτίμηση αν ο πόνος είναι έντονος ή υπάρχουν συμπτώματα που επιδεινώνονται.

Σμέρνα

Μοιάζει με φίδι, αλλά είναι ψάρι. Συνήθως μένει κρυμμένη σε σχισμές βράχων και δαγκώνει μόνο όταν αισθανθεί ότι απειλείται.

Αν σας δαγκώσει:

Καθαρίζετε πολύ καλά την πληγή.

Καλύπτετε με αποστειρωμένη γάζα.

Αναζητάτε ιατρική βοήθεια, καθώς τα δαγκώματα μπορεί να μολυνθούν εύκολα.

Χταπόδι

Το χταπόδι είναι φιλήσυχο, εκτός αν κάποιος επιχειρήσει να το βγάλει από τη φωλιά του.

Αν σας αρπάξει:

Μην πανικοβληθείτε.

Προσπαθήστε να απομακρυνθείτε ήρεμα χωρίς βίαιες κινήσεις.

Αν υπάρχουν μικρές εκδορές από τις βεντούζες, καθαρίστε τις με αντισηπτικό.

Σαλάχι

Οι περισσότερες σαλαχιές απομακρύνονται μόλις αντιληφθούν άνθρωπο. Αν όμως πατηθούν, μπορεί να χρησιμοποιήσουν το αγκάθι της ουράς τους.

Πρώτες βοήθειες:

Σταματήστε την αιμορραγία.

Ξεπλύνετε την πληγή.

Καλύψτε την με αποστειρωμένη γάζα.

Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Μέδουσες

Δεν είναι όλες ίδιες. Κάποιες προκαλούν ήπιο τσούξιμο και άλλες πολύ πιο έντονα συμπτώματα.

Πρώτες βοήθειες:

Οι ίδιες με της τσούχτρας:

Θαλασσινό νερό.

Αφαίρεση πλοκαμιών με προσοχή.

Κρύες κομπρέσες.

Αντιισταμινικό αν χρειάζεται και επιτρέπεται.



Θαλάσσια ανεμώνη

Μοιάζει με λουλούδι, αλλά διαθέτει κύτταρα που προκαλούν ερεθισμό.

Πρώτες βοήθειες:

Ξεπλύνετε με θαλασσινό νερό.

Μην τρίβετε το σημείο.

Χρησιμοποιήστε καταπραϋντική κρέμα αν χρειάζεται.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Το μικρό φαρμακείο που πρέπει να έχετε στην παραλία

✔ Αντιισταμινικά δισκία (εφόσον μπορείτε να τα λάβετε)

✔ Καταπραϋντική κρέμα ή τζελ για τσιμπήματα

✔ Αντισηπτικό διάλυμα ή αντισηπτικά μαντηλάκια

✔ Αποστειρωμένες γάζες

✔ Αδιάβροχα τσιρότα

✔ Ελαστικό επίδεσμο

✔ Τσιμπιδάκι

✔ Φυσιολογικό ορό

✔ Παυσίπονο

✔ Παγοκύστη μιας χρήσης

Πότε πάμε αμέσως σε γιατρό;

Μην αρκεστείτε στις πρώτες βοήθειες αν εμφανίσετε: δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πρήξιμο στο πρόσωπο ή στον λαιμό, απώλεια αισθήσεων ή έντονη ζάλη, ανεξέλεγκτη αιμορραγία, πολύ έντονο πόνο που δεν υποχωρεί, σημάδια λοίμωξης (πύον, πυρετό, αυξανόμενη ερυθρότητα).





Πηγή: skai.gr

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