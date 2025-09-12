Ο Bad Bunny αποκαλύπτει πως απέφυγε τις ΗΠΑ στην περιοδεία του από φόβο για εφόδους της ICE

Ο διάσημος τραγουδιστής Bad Bunny αποκάλυψε ότι η επιλογή του να μην πραγματοποιήσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζεται με ανησυχίες για τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) εις βάρος των θαυμαστών του.

Ο 31χρονος Πορτορικανός καλλιτέχνης, με το πραγματικό όνομα Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, ολοκληρώνει αυτό το Σαββατοκύριακο τις εμφανίσεις του στο Coliseo de Puerto Rico, στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό i-D, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να επικεντρωθεί στη γενέτειρά του.

Ανησυχίες για τη στοχοποίηση των θαυμαστών του

Όταν ερωτήθηκε αν η απόφασή του είχε σχέση με τις μαζικές απελάσεις Λατινοαμερικανών μεταναστών από τις ΗΠΑ, ο Bad Bunny παραδέχθηκε: «Ειλικρινά, ναι». Εξηγεί πως υπήρξαν πολλαπλοί λόγοι για την απουσία του από τις αμερικανικές σκηνές, επισημαίνοντας ότι «καμία σχέση δεν είχε με δυσαρέσκεια». Όπως τόνισε, μέχρι σήμερα οι συναυλίες του στις ΗΠΑ υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχημένες και του έδωσαν τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους Λατίνους που διαμένουν εκεί.

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Για τις εμφανίσεις εδώ στο Πουέρτο Ρίκο, όταν είμαστε μια μη ενσωματωμένη περιοχή των ΗΠΑ... Άνθρωποι από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να έρθουν εδώ για να δουν την παράσταση. Λατίνοι και Πορτορικανοί από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να ταξιδέψουν εδώ ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου». Ωστόσο, τόνισε πως «υπήρχε το ζήτημα ότι η ICE θα μπορούσε να βρίσκεται έξω από τη συναυλία μου. Και είναι κάτι για το οποίο συζητούσαμε και ανησυχούσαμε πολύ».

Πολιτική στάση και νέα περιοδεία

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ασκήσει κατά το παρελθόν έντονη κριτική στις επιχειρήσεις της ICE, οι οποίες κλιμακώθηκαν επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Από τις 21 Νοεμβρίου, ο Bad Bunny ξεκινάει νέα παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Debí tirar más fotos». Η περιοδεία θα ανοίξει στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας και αναμένεται να κορυφωθεί στις 22 Ιουλίου 2026 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

