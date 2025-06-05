Η είδηση των διακοπών του Γιουσέιν Μπολτ στην Ελλάδα δεν άργησε να κάνει τον γύρο του κόσμου, με τα social media να παίρνουν «φωτιά».

Ο θρύλος του στίβου απαθανατίστηκε σε γνωστό εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας στη Μύκονο, να χορεύει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, να τραγουδάει και να λέει «Όπα». Ο αθλητής βρέθηκε στο εστιατόριο για event γνωστής εταιρείας ρολογιών και έδειξε την αγάπη του για την ελληνική μουσική και τους ελληνικούς χορούς.

Ένα από τα διεθνή μέσα που πρόβαλαν το στιγμιότυπο ήταν και το φημισμένο γαλλικό περιοδικό «Paris Match», το οποίο δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα social media, καταγράφοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η influencer και μοντέλο Έβελυν Καζαντζόγλου. Με την κομψή της παρουσία, η influencer και πρώην κριτής του My Style Rocks συμμετείχε στις στιγμές γλεντιού και χόρεψε μαζί με τον σπουδαίο αθλητή. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπο από τις διακοπές του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

