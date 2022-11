Ο Κρις Έβανς είναι ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας, σύμφωνα με το περιοδικό People

Τον 41χρονο ηθοποιό Κρις Έβανς ανακήρυξε το περιοδικό People τον πιο σέξι εν ζωή άνδρα.

«Η μαμά μου θα χαρεί πολύ» ήταν η αντίδραση του ηθοποιού μόλις το έμαθε.

«Είναι περήφανη για ό,τι κάνω, αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί πραγματικά να καυχηθεί» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

.@ChrisEvans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/mxH1sxBPQ3 |📷: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk