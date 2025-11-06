Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική και θα υποδυθεί τον εαυτό της

Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υποκριτική, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ για να γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τώρα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία μαζί με τη Λίλι Κόλινς, την Μπρι Λάρσον και τον Τζακ Κουέιντ.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μέγκαν θα υποδυθεί τον εαυτό της στην ταινία «Close Personal Friends», η οποία ακολουθεί δύο ζευγάρια, το ένα διάσημο και το άλλο όχι. Η ίδια εντοπίστηκε σε πλατό στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες, στην παραγωγή των Amazon MGM Studios.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά. Έχει δεχτεί πολλές προσφορές, αλλά αυτή της φάνηκε η κατάλληλη. Ο πρίγκιπας Χάρι, φυσικά, την υποστηρίζει απόλυτα και απλά θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Η Μέγκαν είναι γνωστή για τον ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν στην επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Suits», αλλά έχει επίσης παίξει σε ταινίες του Χόλιγουντ, όπως «Horrible Bosses», «Get Him To The Greek» και «Remember Me». Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δυσκολεύτηκε να βρει ρόλους ως ηθοποιός στην αρχή της καριέρας της. Αποκάλυψε ότι είχε πάει σε πολλές οντισιόν, αλλά οι σκηνοθέτες την απέρριπταν, με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Το 2015 έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog της για το πώς ο ρόλος της στη σειρά «Suits» άλλαξε για πάντα τη ζωή της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της: «Θυμάμαι εκείνη την ημέρα σαν να ήταν χθες. Τα μάγουλά μου ακόμα πονάνε από το γέλιο και τη χαρά μου». Όμως, καθώς η σχέση της με τον Χάρι εξελίχθηκε και έγινε δημόσια προς το τέλος του 2016, ο ρόλος της στη σειρά έγινε αβέβαιος.

Ο φημισμένος βιογράφος Τομ Μπάουερ έγραψε στο βιβλίο του «Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors», που εκδόθηκε το 2022, ότι ο σεναριογράφος Άαρον Κόρς σχεδίαζε να την βγάλει από τη σειρά στο τέλος της σεζόν του 2017.

Πηγή: skai.gr

