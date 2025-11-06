Κένταλ Τζένερ: Οι γυμνές φωτογραφίες για τα γενέθλιά της είναι δώρο στους θαυμαστές της

Η Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner) αναπολούσε τις πρόσφατες διακοπές της για τα γενέθλιά της με μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram.

Το 30χρονο μοντέλο έκανε ένα δώρο στους θαυμαστές της για να τους ευχαριστήσει, μάλλον, για τις όμορφες ευχές τους. Η ίδια εμφανίστηκε γυμνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να την αποθεώνουν. Εκμεταλλεύτηκε την ιδιωτική βίλα αξίας 125.000 δολαρίων την εβδομάδα όπου έκανε διακοπές και πόζαρε όπως τη γέννησε η μητέρα της. Για τους 285 εκατομμύρια followers της, η Κένταλ Τζένερ ήταν χάρμα οφθαλμών.

Η Κένταλ, της οποίας η μητέρα της, Kris Jenner, έγινε 70 ετών στις 5 Νοεμβρίου, χρησιμοποίησε ένα emoji με καρύδα ως λεζάντα, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής 1,3 εκατομμύρια «likes».

Η Κένταλ ήταν μόλις 11 ετών, όταν το «Keeping Up with the Kardashians» έκανε πρεμιέρα στο «E!» και η οικογένεια έγινε διάσημη. Αν και η πλοκή ακολουθούσε κυρίως τα επαγγελματικά σχέδια των μεγαλύτερων αδελφών της -από τα ταξίδια στον κόσμο μέχρι την έναρξη της πρώην επιχείρησης ρούχων Dash- η Kendall και η Kylie Jenner έγιναν γνωστές για τις προεφηβικές τους «αταξίες» στην… οθόνη.

Οι αδερφές της έχουν πληθωρικά κορμιά και καμπύλες, έχουν κάνει παιδιά, έχουν παντρευτεί τουλάχιστον μία φορά, έχουν επιχειρήσεις με προϊόντα αισθητικής και μόδας και δεν έχουν μια συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα. Η Κένταλ Τζένερ είναι η μόνη της οικογένειας που ακολούθησε τον δικό της δρόμο και έγινε μοντέλο.

