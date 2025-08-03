Κωνσταντίνος Αργυρός: Σκοτώθηκε σε τροχαίο συνεργάτης του - Η ανάρτηση του τραγουδιστή

Ένα τραγικό περιστατικό οδήγησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την ομάδα του να αναβάλουν τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για χθες το βράδυ, Σάββατο 2 Αυγούστου, στην Πρέβεζα. Αιτία στάθηκε ο θάνατος στενού συνεργάτη του, του Γιάννη Αρτόπουλου, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία ηχητικής υποστήριξης και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την Πρέβεζα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 3 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, ενώ εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό γεγονός και ζήτησε την κατανόηση του κοινού. Υπογράμμισε, επίσης, ότι όλα τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

«Η αποψινή μας συναυλία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 3 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, λόγω ενός τραγικού συμβάντος που επηρεάζει την ομάδα παραγωγής της συναυλίας, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή ολοκλήρωση του τεχνικού σκέλους της συναυλίας.

Κατανοούμε και σεβόμαστε βαθύτατα την παρουσία και την ταλαιπωρία όσων ήδη βρέθηκαν στο γήπεδο. Η στήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι πολύτιμη και συγκινητική. Ωστόσο, προέχει η ασφάλεια όλων και ο σεβασμός σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανθρώπινη στιγμή. Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και την συμπαράσταση σας», ανέφερε ο τραγουδιστής.

H κηδεία του Γιάννη Αρτόπουλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025, στις 17:00, στον Iερό Nαό των Αγίων Θεοδώρων, στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Καβάλας.

Το θανατηφόρο τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα που οδηγούσε ο ηχολήπτης Γιάννης Αρτόπουλος, το οποίο μετέφερε επαγγελματικό ηχητικό εξοπλισμό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός ενώ ο συνοδηγός (21 ετών), τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

