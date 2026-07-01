Η Βέρα Γουάνγκ στα 77: Μήπως έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας;

Η Βέρα Γουάνγκ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, σχεδόν, εξίσου γνωστή για το διαχρονικό της στιλ και τη νεανική της εμφάνιση όσο και για την αυτοκρατορία μόδας που έχει δημιουργήσει. Αυτή τη φορά, η διάσημη σχεδιάστρια γιόρτασε τα 77α γενέθλιά της με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της.

Η Γουάνγκ δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της, το οποίο φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε σε πολυτελές εστιατόριο, γράφοντας στη λεζάντα: «PARTY TIME..!!!». Στη φωτογραφία, η σχεδιάστρια φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της, έχοντας γύρω της φίλους, μια τούρτα με τον αριθμό «77» και βεγγαλικά που έκαναν τη στιγμή ακόμη πιο λαμπερή.

Αυτό που ξεχώρισε, όμως, ήταν η νέα της εμφάνιση. Η Βέρα Γουάνγκ άφησε στην άκρη τα σκούρα καστανά μαλλιά με τα οποία την έχουμε συνηθίσει και εμφανίστηκε με εντυπωσιακό ξανθό καρέ, το οποίο άλλαξε αισθητά την εικόνα της.

Η σχεδιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σχέση της με την ηλικία και την εικόνα. Η ίδια έχει δηλώσει πως θεωρεί τον ηλικιακό ρατσισμό «παλιομοδίτικο», τονίζοντας ότι στη ζωή πρέπει να συνεχίζεις να εξελίσσεσαι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Σε συνέντευξή της στο BBC 100 Women το 2022, η Βέρα Γουάνγκ είχε αποκαλύψει πως το δικό της «μαγικό ελιξίριο» για να διατηρείται νέα είναι η δουλειά. Με χιούμορ, βέβαια, είχε προσθέσει πως βοηθούν επίσης ένα κοκτέιλ με βότκα και εννέα ώρες ύπνου την ημέρα.

Η ίδια έχει παραδεχτεί στο παρελθόν πως δεν ακολουθεί πάντα τις αναμενόμενες συμβουλές ευεξίας. Μάλιστα, έχει πει πως απολαμβάνει τα McDonald’s και τα ντόνατς, ενώ έχει αστειευτεί ότι τα μυστικά της περιλαμβάνουν «δουλειά, ύπνο, ένα κοκτέιλ βότκας και όχι πολύ ήλιο».

Η Βέρα Γουάνγκ εργάζεται στον χώρο της μόδας από τα 18 της χρόνια, όταν εγκατέλειψε το όνειρο της επαγγελματικής καριέρας στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Στα 23 της έγινε η νεότερη fashion editor στην ιστορία της «Vogue», ενώ σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα δημιούργησε το δικό της brand, το οποίο την καθιέρωσε παγκοσμίως, κυρίως μέσα από τα νυφικά της.

Πηγή: skai.gr

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