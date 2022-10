Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει τα αντισημιτικά σχόλια του Κάνιε Γουεστ: «Η ρητορική μίσους δεν είναι ποτέ εντάξει»

Τη δική της απάντηση απέναντι στα αντισημιτικά σχόλια του πρώην συζύγου της Κάνιε Γουέστ έδωσε η Κιμ Καρντάσιαν στηρίζοντας δημόσια την εβραϊκή κοινότητα.

Με μια ανάρτηση στα social media σήμερα, Δευτέρα, η Κιμ Καρντάσιαν καταδίκασε τη «ρητορική μίσους» και ζήτησε να σταματήσει.

«Η ρητορική μίσους δεν είναι ποτέ εντάξει ή μπορεί να συγχωρεθεί», έγραψε η Καρντάσιαν στο Twitter. «Στεκώνομαι μαζί με την εβραϊκή κοινότητα και καλώ την τρομερή βία και τη ρητορική μίσους απέναντί ​​τους να τερματιστεί αμέσως» συνέχισε.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end.