Ο Τζόνα Χιλ έχει μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια για τη δύσκολη σχέση του με το βάρος και την εικόνα του σώματός του. Ο ηθοποιός έφτασε να ζυγίζει περίπου 170 κιλά. Σήμερα, στα 42 του, ο Τζόνα Χιλ εντυπωσιάζει με την εντελώς διαφορετική εμφάνισή του, αφήνοντας τους θαυμαστές του άφωνους.

Η πρώτη ματιά στη νέα του ταινία «Outcome» αποκάλυψε έναν αγνώριστο Τζόνα Χιλ. Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε, ποζάρει δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του, Κιάνου Ριβς, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό σταρ του Χόλιγουντ, Reef Hawk. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο ηθοποιός έγινε φαλακρός και απέκτησε πυκνή γκρίζα γενειάδα, σε πλήρη αντίθεση με τα χαρακτηριστικά καστανά σγουρά μαλλιά και τη φυσική του γενειάδα.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 10 Απριλίου. Με αφορμή την προώθησή της, ο Χιλ έκανε πρόσφατα μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας φαρδύ τζιν και σκούρο πουλόβερ, αναδεικνύοντας τη σαφώς πιο λεπτή σιλουέτα του.

Ο ηθοποιός εκτιμάται ότι έχει χάσει συνολικά περίπου 76 κιλά, όπως αναφέρει το περιοδικό «HELLO!». Ο ίδιος έχει μιλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για το μακρύ και δύσκολο ταξίδι του προς τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ευεξία.

Σε άρθρο που έγραψε το 2018 για το περιοδικό «Inner Child», περιέγραψε με ειλικρίνεια τις ανασφάλειες που κουβαλούσε από την εφηβεία του. Όπως ανέφερε, πέρασε μεγάλο μέρος της νεανικής του ζωής ακούγοντας χαρακτηρισμούς όπως «αηδιαστικός» και «μη ελκυστικός». «Πιστεύω ότι όλοι κουβαλάμε μια εικόνα του εαυτού μας από τα νεανικά μας χρόνια για την οποία ντρεπόμαστε», είχε γράψει. «Για μένα, είναι εκείνο το 14χρονο υπέρβαρο παιδί που ήθελε απεγνωσμένα να γίνει αποδεκτό».

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα έγινε όταν απευθύνθηκε σε διατροφολόγο και άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες, χάνοντας αρχικά περίπου 18 κιλά. Το 2012, μιλώντας στο ABC News, είχε δηλώσει: «Δεν πήρα κάποιο μαγικό χάπι. Πήγα σε έναν διατροφολόγο και ακολούθησα τις οδηγίες του. Ανακάλυψα ότι η ιαπωνική κουζίνα με βοήθησε πολύ».

Παράλληλα, άρχισε να εντάσσει σταδιακά την άσκηση στην καθημερινότητά του. Ξεκίνησε με τρέξιμο και απλές ασκήσεις, όπως push-ups. Όπως αποκάλυψε, αρχικά έκανε μόλις δέκα την ημέρα, φτάνοντας με τον καιρό τα 100. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η μπίρα ήταν για χρόνια η «αχίλλειος πτέρνα» του.

Ο Χιλ έχει αναφερθεί και στη σύνδεση του σωματικού του βάρους με την ταυτότητά του ως κωμικός ηθοποιός. Σε συνέντευξή του στο «Vulture» το 2011, μετά από απώλεια περίπου 40 κιλών, είχε πει: «Το να γίνεσαι πιο υγιής έχει να κάνει με την ωριμότητα. Οι άνθρωποι συχνά θέλουν να παραμένεις όπως σε γνώρισαν, αλλά εγώ θέλω να εξελιχθώ ως άνθρωπος».

Το 2016, ωστόσο, πήρε ξανά βάρος για τις ανάγκες του ρόλου του στην ταινία «War Dogs». Έναν χρόνο αργότερα, μιλώντας στον Jimmy Fallon, αποκάλυψε με χιούμορ ότι ζήτησε συμβουλές από τον Channing Tatum, ο οποίος του απάντησε απλά ότι η υγιεινή διατροφή και η γυμναστική είναι το «πιο απλό πράγμα στον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στράφηκε στο μποξ για να διατηρηθεί σε φόρμα. Το 2021, σε ανάρτησή του στο Instagram, μίλησε ανοιχτά για την αποδοχή του σώματός του και τις πληγές που άφησε η δημόσια κριτική. «Δεν έβγαλα ποτέ το πουκάμισό μου σε πισίνα μέχρι τα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής μου», έγραψε, προσθέτοντας ότι σήμερα, στα 37 του τότε, είχε επιτέλους μάθει να αγαπά τον εαυτό του.

Παρά τη μεγάλη του πρόοδο, ο Τζόνα Χιλ παραδέχεται ότι βαθιά μέσα του εξακολουθεί να αισθάνεται σαν εκείνο το υπέρβαρο 14χρονο παιδί. «Η δουλειά συνεχίζεται», εξηγεί. «Μαθαίνω σιγά-σιγά ότι είναι εντάξει να είμαι αυτός που είμαι, ακόμα κι αν αυτό παραμένει δύσκολο».

