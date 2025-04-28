Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η σύζυγός του Κέιτ γιορτάζουν αύριο την 14η επέτειο γάμου σε ένα νησί της Σκωτίας, επιστρέφοντας στην περιοχή όπου ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους, όταν ήταν φοιτητές.

Ενώ η 43χρονη πριγκίπισσα ξεπερνά έναν καρκίνο για τον οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί καμία λεπτομέρεια, το ζευγάρι προβλέπεται να περάσει δύο ημέρες στη νήσο Μαλ, στις Εσωτερικές Εβρίδες (δυτική Σκωτία). Πρόκειται για το μακρύτερο επίσημο ταξίδι που θα κάνει μετά την ανακοίνωση του καρκίνου της Κέιτ τον Μάρτιο του 2024.

Στη Μαλ, θα συναντηθούν με ντόπιους, ενώ θα επισκεφθούν και μια αγορά στο Τόμπερμορι, ένα μικρό λιμάνι με πολύχρωμα σπίτια, κατόπιν μία παραδοσιακή φάρμα όπου εκτρέφονται πρόβατα. Επίσης, έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση με δασοφύλακες και μαθητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του παλατιού του Κένσιγκτον σχετικά με τα σχέδιά τους.

Οι συναντήσεις θα είναι σε γενικές γραμμές σύντομες, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία της πριγκίπισσας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επέλεξαν να καταλύσουν σε ένα απομονωμένο εξοχικό σπίτι σε αυτήν τη νήσο των 3000 κατοίκων, που ζει από τον τουρισμό, την αλιεία και τη γεωργία.

Το ταξίδι τους θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με την επίσκεψη με φέρι μποτ στο μικρό γειτονικό νησί Αϊόνα, με πληθυσμό 170 κατοίκων, το οποίο υποδέχεται 130.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η Κέιτ και ο 42χρονος Ουίλιαμ γνωρίστηκαν στη Σκωτία πριν από 20 χρόνια, όταν σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο St Andrews, στο βορειοανατολικό Εδιμβούργο.

Σύντομα συγκατοίκησαν, όμως η πρόταση γάμου έγινε τον Οκτώβριο του 2010, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κένυα. Ο υπερπολυτελής γάμος τους, τον οποίο παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο, τελέστηκε στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ, την 29η Απριλίου του 2011.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 11 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 9 ετών και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών.

Η πολύ δημοφιλής στους Βρετανούς πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε σταδιακά στις δραστηριότητές της, από τότε που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση.

Όμως, οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι σπάνιες, δύο έως τρεις ανά μήνα.

Έπειτα από αυτό το ταξίδι στη Σκωτία, αναμένεται να συμμετάσχει στους εορτασμούς των 80 ετών από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση την 5η Μαΐου στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ μαζί με τη βασιλική οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.