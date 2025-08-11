Προβλήματα με την ισπανική δικαιοσύνη είχε η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι (Katy Perry) καθώς γύρισε βιντεοκλίπ χωρίς άδεια, σε προστατευόμενη περιοχή στις Βαλεαρίδες Νήσους

Η 40χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια γύρισε το βίντεο για το single της LIFETIMES στο Φυσικό Πάρκο Ses Salines - μεταξύ των νησιών της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα - πέρσι το καλοκαίρι, χωρίς άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τις ισπανικές αρχές να ξεκινούν έρευνα τότε για το περιστατικό.

Katy Perry's "Lifetimes" music video is being investigated for possible environmental damage to the protected dunes of S'Espalmador. #BillboardNews pic.twitter.com/NKOLyclzfw — billboard (@billboard) August 13, 2024

Μάλιστα το Πάρκο έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και σε αυτό απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς θεωρείται πολύτιμο οικοσύστημα.

Τελικά φέτος, ένα χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων επέβαλε πρόστιμο 6.001 ευρώ στην εταιρεία παραγωγής, σύμφωνα με την εφημερίδα Majorca Daily Bulletin.

Fury over Katy Perry music video filmed in protected area without permission - as authorities in Majorca issue fine https://t.co/IfL5dFFRbk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 11, 2025

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι το αδίκημα της Πέρι ήταν «σοβαρό», αλλά δεν θα επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις καθώς δεν προκλήθηκε μόνιμη ζημιά στο τοπίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.