Προβλήματα για την Κέιτι Πέρι στην Ισπανία- Γύρισε βιντεοκλίπ χωρίς άδεια, σε προστατευόμενη περιοχή 

Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων επέβαλε πρόστιμο 6.001 ευρώ στην εταιρεία παραγωγής για παράνομα γυρίσματα στο Φυσικό Πάρκο Ses Salines

Προβλήματα με την ισπανική δικαιοσύνη είχε η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι (Katy Perry) καθώς γύρισε βιντεοκλίπ χωρίς άδεια, σε προστατευόμενη περιοχή στις Βαλεαρίδες Νήσους

Η 40χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια γύρισε το βίντεο για το single της LIFETIMES στο Φυσικό Πάρκο Ses Salines - μεταξύ των νησιών της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα - πέρσι το καλοκαίρι, χωρίς άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τις ισπανικές αρχές να ξεκινούν έρευνα τότε για το περιστατικό.

Μάλιστα το Πάρκο έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και σε αυτό απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς θεωρείται πολύτιμο οικοσύστημα.

Τελικά φέτος, ένα χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων επέβαλε πρόστιμο 6.001 ευρώ στην εταιρεία παραγωγής, σύμφωνα με την εφημερίδα Majorca Daily Bulletin.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι το αδίκημα της Πέρι ήταν «σοβαρό», αλλά δεν θα επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις καθώς δεν προκλήθηκε μόνιμη ζημιά στο τοπίο. 

Πηγή: skai.gr

