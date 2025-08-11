Η Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger) επέδειξε για άλλη μία φορά την καλογυμνασμένη σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι και ποζάροντας για ένα viral challenge

Η πρώην Pussycat Doll, 47 ετών, τράβηξε 360 βίντεο στο οποίο φαίνεται να ισορροπεί εντυπωσιακά πάνω σε βράχο με μαύρες γόβες στιλέτο, καθισμένη σταυροπόδι και πίνοντας ένα κοκτέιλ!

Η Σέρζινγκερ ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία στη viral πρόκληση εμπνευσμένη από το μουσικό βίντεο της Nicki Minaj, High School.

Μάλιστα, η ίδια έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Η ισορροπία είναι νοοτροπία».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.