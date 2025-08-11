Η Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger) επέδειξε για άλλη μία φορά την καλογυμνασμένη σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι και ποζάροντας για ένα viral challenge
Η πρώην Pussycat Doll, 47 ετών, τράβηξε 360 βίντεο στο οποίο φαίνεται να ισορροπεί εντυπωσιακά πάνω σε βράχο με μαύρες γόβες στιλέτο, καθισμένη σταυροπόδι και πίνοντας ένα κοκτέιλ!
Η Σέρζινγκερ ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία στη viral πρόκληση εμπνευσμένη από το μουσικό βίντεο της Nicki Minaj, High School.
Μάλιστα, η ίδια έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Η ισορροπία είναι νοοτροπία».
