Κάν’το αν μπορείς! Η Νικόλ Σέρζινγκερ σε viral challenge πόζα - Με τακούνι στιλέτο πάνω σε βράχο (βίντεο)

Η πρώην Pussycat Doll  ισορροπεί πάνω σε βράχο με γόβες στιλέτο, καθισμένη σταυροπόδι και πίνοντας ένα κοκτέιλ, «απαντώντας» στην πρόκληση της Νίκι Μινάζ

Nicole Scherzinger

Η Νικόλ Σέρζινγκερ (Nicole Scherzinger) επέδειξε για άλλη μία φορά την καλογυμνασμένη σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι και ποζάροντας για ένα viral challenge

Η πρώην Pussycat Doll, 47 ετών, τράβηξε 360 βίντεο στο οποίο φαίνεται να ισορροπεί εντυπωσιακά πάνω σε βράχο με μαύρες γόβες στιλέτο, καθισμένη σταυροπόδι και πίνοντας ένα κοκτέιλ! 

Η Σέρζινγκερ ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία στη viral πρόκληση εμπνευσμένη από το μουσικό βίντεο της Nicki Minaj, High School.

Μάλιστα, η ίδια έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Η ισορροπία είναι νοοτροπία». 


 

