Η Κέιτ Γουίνσλετ εμφανίστηκε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» την Τρίτη το βράδυ για να μιλήσει για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, αλλά στο τέλος αναφέρθηκε και στο ρούχο που φόρεσε όταν συνάντησε τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ πριν από δεκαετίες.

Μιλώντας για την πρεμιέρα «Sense and Sensibility» το 1996, η Γουίνσλετ δήλωσε: «Την πρώτη φορά που τον γνώρισα. Ω, Θεέ μου. Είχε έρθει για να υποστηρίξει την πρεμιέρα του «Sense and Sensibility» όταν ήμουν μόλις 20 ετών».

Για την περίσταση, είχε φορέσει μια εντελώς διάφανη μαύρη δαντελένια ολόσωμη φόρμα με φλατ μαύρα σανδάλια και ένα μαύρο παλτό, σύμφωνα με το Pagesix.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο πραγματικά να τον συναντήσουμε. Έτσι ξέχασα ότι φορούσα ένα κάπως διαφανές δαντελωτό outfit», σημείωσε και πρόσθεσε γελώντας: «Και δόξα τω Θεώ που φορούσα παλτό γιατί καθώς πλησίαζε προς το μέρος μου, έλεγα, ''Θηλές! Θηλές! Θηλές! Ω, Θεέ μου». Και μετά κάποιος είπε απλώς, "Παλτό!" και [κάλυψα τον εαυτό μου] και είπα, "Μεγαλειότατε".»

Η ηθοποιός ωστόσο είχε και άλλες ευκαιρίες ώστε να επιλέξει ρούχα που ταίριαζαν καλύτερα για μια τέτοια περίσταση, δηλαδή, συνάντηση με Βασιλείς. Αυτό το καλοκαίρι, η ίδια έγινε μια από τις Πρέσβειρες του Ιδρύματος του Βασιλιά, το οποίο «υποστηρίζει μικρές φιλανθρωπικές οργανώσεις».

Για τη χθεσινή εμφάνισή της στο στην εκπομπη, η Γουίνσλετ επέλεξε ένα ασπρόμαυρο ριγέ κοστούμι με γόβες στιλέτο, αν και παραλίγο να είχε μια «αναποδιά» - η ίδια ανέφερε ότι σκόνταψε βγαίνοντας από το καμαρίνι της, πηγαίνοντας στη σκηνή.

Η εμφάνισή της στην εκπομπή είχε να κάνει με την προώθηση της ταινίας «Goodbye June», η οποία γράφτηκε από τον γιο της, Τζο Άντερς, σύμφωνα με το Pagesix.

Σχεδόν 22 ετών πλέον, ο Άντερς έγραψε το σενάριο της ταινίας όταν ήταν 19 ετών, αντλώντας έμπνευση από τη δική του οικογένεια.

Η Γουίνσλετ είναι η σκηνοθέτης, παραγωγός και παίζει και στην ταινία. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί η 56χρονη.

Πηγή: skai.gr

