Bella Hadid: Κάνει διακοπές σε ένα αγρόκτημα και ποζάρει με το μπικίνι της

Η Bella Hadid φόρεσε το κόκκινο μπικίνι της και δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram. Το 27χρονο μοντέλο κάνει διακοπές σε ένα αγρόκτημα.

Η Bella -η οποία πρόσφατα έδειξε την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη και εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Καννών με φόρεμα «keffiyeh»- μοιράστηκε επίσης αρκετές φωτογραφίες από την «Orabella», τη νέα της μάρκα ευεξίας. «Νεράιδα του αγροκτήματος», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η μητέρα της Bella, η πρώην σταρ των «Real Housewives of Beverly Hills», Yolanda Hadid, είναι ιδιοκτήτρια μιας φάρμας στην Πενσυλβάνια.

Σε συνέντευξή της στο «Elle» το 2019, η αδελφή της Bella, Gigi, μίλησε για το πώς το σπίτι της μαμάς της είναι το μέρος όπου εκείνη και τα αδέλφια της πηγαίνουν να κάνουν ένα διάλειμμα από τον πολυάσχολο τρόπο ζωής τους.

Πηγή: skai.gr

