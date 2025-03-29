Κατερίνα Γερονικολού: «Δεν παντρευόμαστε - Δεν ανήκω σε αυτό το γκρουπ… Το έχω ζήσει με έναν άλλον τρόπο»

Η Κατερίνα Γερονικολού περιπλανήθηκε σε διάφορες επιλογές μέχρι να καταλήξει αν βρει αυτή που μιλούσε κατ’ ευθείαν στην καρδιά της. Η ίδια δεν μετανιώνει για τίποτα. Δεν υπηρετεί στερεότυπα, μιλάει με άνεση για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που φτάνει πια τα 8 χρόνια και δηλώνει πως δεν την ενδιαφέρει το κομμάτι γάμος.

Διαβάστε ακόμα : Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ξεσπάθωσε κατά Μικρούτσικου χωρίς να κατονομάσει. Τι την πείραξε;

«Βλέπω θέατρο, βλέπω σινεμά, youtube δεν βλέπω…» δηλώνει η ίδια με το καλημέρα σας στο Nansoy Tv της Νάνσυς Παραδεισανού.

-Εσύ ως γυναίκα θεωρείς ότι υπηρετείς στερεότυπα;

«Ότι τα υπηρετώ εγώ όχι. Ούτε ότι μου τα φοράνε. Δεν καυχιέμαι για τίποτα. Το μόνο για το οποίο μπορώ να καυχηθώ στη ζωή μου, το μόνο , δεν υπάρχει κάτι άλλο είναι ότι δεν συμβιβάζομαι και δεν κάνω παρέα, δεν κάνω πράγματα επαγγελματικά και προσωπικά που δεν τα θέλω. Ότι δεν μου αρέσει να το κάνω δεν το κάνω. Σε όποιον δεν θέλω να μιλάω, δεν μιλάω. Αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Όταν μες στη μέρα σου δεν έχεις κάνει πράγματα που σε καταπιέζουνε αυτομάτως είσαι πιο κοντά στον εαυτό σου και τα θέλω σου και είσαι πιο ήρεμος, χαρούμενος»

-Στη δουλειά σου δεν θα ήταν καλύτερα να έπινες κι έναν καφέ;

«Μπορεί και να ήταν αλλά δεν το κάνω. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί και κάποιος να εκτιμάει περισσότερο ότι είμαι ένα κι ένα κάνουν δύο. Μπορώ να νιώσω άνετα σε οποιοδήποτε περιβάλλον, είμαι εξωστρεφής αλλά όχι τόσο. Για μένα διασκέδαση μπορεί να είναι και να κάτσω σπίτι»

-Είναι και ο Γιάννης έτσι;

«Ο Γιάννης είναι πιο πολύ κλειστός. Και σε αυτό έχουμε ταιριάξει. Ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί… Και συνήθως ταυτιζόμαστε. Ούτε κάνουμε παρέα με ανθρώπους που δεν θέλουμε. Συμπαθούμε τους ίδιους ανθρώπους. Ενώ είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι αυτό είναι ένα κοινό μας σημείο»

-Πόσο καιρό είστε μαζί;

«Οδεύουμε στα 8 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου και πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο»

-Σε βοηθάει ο Γιάννης και στο κομμάτι της δουλειάς; Τον ρωτάς;

«Βέβαια. Τα συζητάμε όλα. Είμαστε ομάδα. Και βοηθάει πολύ που είναι στον χώρο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν διαφωνούμε. Διαφωνούμε αλλά δεν έχει σημασία. Έχεις κάποιον να μοιράζεσαι πράγματα»

-Τσακώνεσαι. Με αυτό το προσωπάκι;

«Δεν υπάρχουν τσακωμοί σοβαροί. Διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν»

-Δεν νομίζω ότι είσαι ένας σπάταλος άνθρωπος…

«Όχι δεν είμαι. Νομίζω μόνο στην φοιτητική μου ζωή ήμουν σπάταλη. Είχα πάρει μια πιστωτική και την είχα γεμίσει. Μετά συνειδητοποίησα ότι η πιστωτική είναι λεφτά και μαζεύτηκα. Εκεί που θα ξοδέψω είναι στα ταξίδια. Θα ήθελα ιδανικά να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι τον χρόνο, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί θα πρέπει να είμαστε και οι δύο ελεύθεροι υποχρεώσεων ταυτόχρονα και να το οργανώσουμε»

-Δίνεις συμβουλές στις φίλες σου για τα προσωπικά τους;

«Ναι. Κι εκείνες μου δίνουν. Το ότι ακούς μια συμβουλή δεν σημαίνει ότι θα την ακολουθήσεις. Παίρνεις μια γνώμη. Έχουμε μια ομάδα με τις φίλες μου που τις έχω από το σχολείο που το λέμε , Το κοτέτσι»

-Πότε παντρεύεστε με τον Γιάννη;

«Δεν παντρευόμαστε. Δεν ανήκω σε αυτό το γκρουπ… Το έχω ζήσει με έναν άλλον τρόπο, έχω παντρευτεί σε 10 σειρές. Ζω σαν παντρεμένη και δεν μου λέει κάτι. Δεν θα μου αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Μπορώ όμως να καταλάβω μια γυναίκα που θέλει να το ζήσει αυτό το παραμύθι της, δεν θα το κρίνω»

-Δεν έχεις στον σβέρκο τον κοινωνικό περίγυρο, πότε θα κάνεις ένα παιδί;

«Ο δικός μου περίγυρος δεν είναι έτσι»

-Ξεκίνησες από τη δημοσιογραφία…

«Ναι αλλά δεν τα κατάφερα. Θα έπρεπε να δουλεύω αμισθί για πολύ καιρό και δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Και το προσπάθησα να κάνω κι άλλα πράγματα παράλληλα αλλά ήταν όλες αποτυχημένες προσπάθειες. Φαντάσου με πριν 15 χρόνια και εγώ δημοσιογραφία εννοούσα πολιτικό ρεπορτάζ. Στερεοτυπικό αλλά το ένιωσα στο πετσί μου Δεν το μετανιώνω όμως. Όταν μετά την απογοήτευση αυτή πήγα στη Δραματική σχολή κατάλαβα τι σημαίνει αγαπάω κάτι πάρα πολύ και δίνομαι σε αυτό»

-Σε φαντάζομαι να κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ…

«Εγώ πάλι δεν με φαντάζομαι τώρα. Αν και παρακολουθώ ειδησεογραφία. Βλέπω ειδήσεις, θα πάρω κυριακάτικο τύπο. Εγώ μάλλον μπέρδεψα αυτό που θέλω να παρακολουθώ με αυτό που θέλω να κάνω. Μας βάζουν στα 17-18 να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ δεν ήξερα ποια είμαι σε εκείνη την ηλικία. Κι έχασα πολύ χρόνο στο να ψάξω… Νομική, δημοσιογραφία, υποκριτική. Μια αναζήτηση ήταν και κάποια στιγμή κατέληξα. Τότε υπέφερα. Γιατί είχε πολύ διάβασμα. Τώρα λέω, τι καλά, έχει γίνει κι αυτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.