Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα για την Amanda Holden: Λάμψη και κομψότητα στις διακοπές της

Η Amanda Holden απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, εντυπωσιάζοντας με κομψές εμφανίσεις σε μαγιό και κιμονό, δίπλα στο κύμα και την πισίνα

Αμάντα Χόλντεν

Η Amanda Holden, γνωστή για τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή κριτής «Britain's Got Talent», απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα με τον καλύτερό της φίλο και συμπαρουσιαστή του «Italian Job», Alan Carr.

Η 54χρονη τηλεπερσόνα και μητέρα δύο παιδιών, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικά φωτογραφικά καρέ που αναρτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Η παρουσιάστρια πόζαρε χαμογελαστή, αφήνοντας να φανεί η αυτοπεποίθηση και η καλή της διάθεση.

Η ίδια μοιράστηκε και μια πιο προσωπική στιγμή, δημοσιεύοντας φωτογραφία στο πλευρό του Alan.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Amanda είχε ανεβάσει φωτογραφία από βόλτα στη θάλασσα, επιλέγοντας μαγιό σε τιρκουάζ απόχρωση και κομψά γυαλιά ηλίου. Το look ολοκληρώθηκε με τα βρεγμένα, λυτά μαλλιά της, τονίζοντας τη φυσικότητα της στιγμής.

