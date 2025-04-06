Ελίνα Παπίλα: Η απίστευτη (και «γυναικουλίστικη») κακία που της έγραψαν για τη φάρσα με τον Τσαλίκη

Το σύνδρομο της... Αρετής από τη Γη της ελιάς παθαίνουν οι χρήστες των social media που με ευκολία πετούν κατάρες στους λογαριασμούς επωνύμων και μη και μάλιστα τις περισσότερες φορές χωρίς καν να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά, απλώς πηγαίνοντας με την ψυχολογία της αγέλης ή μόνο για να πετάξουν την κακία τους και να εκτονωθούν.

Αυτό μάλλον συνέβη και στην Ελίνα Παπίλα που το πρόμο του νέου της vidcast, Unblock, με δεύτερο καλεσμένο τον Γιώργο Τσαλίκη παρεξηγήθηκε.

Παρόλα αυτά εκείνη έμεινε στη χαρά του νέου της ξεκινήματος όπως είπε στο Καλύτερα δε γίνεται.

