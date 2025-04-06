Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από την ταινία του Τζέσι Άρμστρονγκ (Jesse Armstrong), «Mountainhead», το επόμενο έργο μετά την επιτυχημένη σειρά «Succession». Η ταινία, που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαΐου.

Πρωταγωνιστούν οι Στιβ Καρέλ (Steve Carell), Τζέισον Σουόρτσμαν (Jason Schwartzman), Κόρι Μάικλ Σμιθ (Cory Michael Smith) και Ράμι Γιούσεφ (Ramy Youssef) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Χάντλεϋ Ρόμπινσον (Hadley Robinson) και Άντι Ντέιλι (Andy Daly) μεταξύ άλλων.

Το σενάριο ακολουθεί μια ομάδα τεσσάρων δισεκατομμυριούχων φίλων να συναντιούνται εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Το πρώτο στιγμιότυπο δείχνει τους πρωταγωνιστές να χαμογελούν φορώντας γυαλιά ηλίου και ασορτί πορτοκαλί φόρμες χιονιού, το δεύτερο να βρίσκονται στο εσωτερικό ενός πολυτελούς σπιτιού και να συζητούν ενώ το τρίτο αποτυπώνει μια πανοραμική λήψη ενός επιβλητικού αρχοντικού στην κορυφή ενός χιονισμένου βουνού.

One weekend to end them all. Welcome to Mountainhead.



From the creator of #Succession Jesse Armstrong, the HBO Original Film #Mountainhead premieres May 31 on Max. pic.twitter.com/dU8BcOG7Rl — Max (@StreamOnMax) April 4, 2025

Εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία, ο Άρμστρονγκ εκτελεί και χρέη εκτελεστικού παραγωγού όπως και οι Φρανκ Ριτς (Frank Rich), Λούσι Πρέμπλ (Lucy Prebble) και Τζον Μπράουν (Jon Brown).

Η διάσημη σειρά «Succession» έριξε αυλαία μετά από τέσσερις συγκλονιστικές σεζόν έχοντας αποσπάσει 19 βραβεία Emmy, σε συνολικά 75 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων τριών για την κατηγορία «Καλύτερη Δραματική Σειρά».

Ο Άρμστρονγκ έχει κερδίσει επτά βραβεία Emmy ενώ το 2010 ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για το «In the Loop», μια διάκριση που μοιράστηκε με τους Αρμάντο Ιανούτσι (Armando Iannucci) και Τόνι Ρόσε (Tony Roche).

