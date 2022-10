«Πέθαναν» τον Τζέρι Λι Λιούις: Γνωστό πόρταλ ανακοίνωσε το θάνατο του μουσικού – Διάψευση με φωτογραφία

Ο 87χρονος αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο η πλευρά του παρέπεμψε σε ανάρτηση στο Facebook στις 19 Οκτωβρίου που τον δείχνει εμφανώς εξασθενημένο λόγω κορωνοϊού... πλην ζωντανό

Το γνωστό πόρταλ TMZ «πέθανε» τον θρύλος της rock ‘n’ roll Τζέρι Λι Λιούις! Το TMZ, ανέφερε ότι ο 87χρονος μουσικός πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Μέμφις.

Ο τραγουδιστής του θρυλικού Great Balls of Fire, σήμερα 87 χρόνων, είναι ολοζώντανος, διαβεβαίωσε το σάιτ Page Six o εκπρόσωπός του. «Είναι ζωντανός. Το ΤΜΖ ανακοίνωσε εσφαλμένα (την είδηση) από μία γελοία, ανώνυμη πληροφορία» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο 87χρονος αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο η πλευρά του παρέπεμψε σε ανάρτηση στο Facebook στις 19 Οκτωβρίου με τη φωτογραφία να τον δείχνει εμφανώς εξασθενημένο λόγω κορωνοϊού πλην... ζωντανό. Λόγω της κατάστασης της υγείας του ο μουσικός ήταν αδύνατον να παραστεί στην τελετή ένταξής του στο Hall of Fame της μουσικής κάντρι.

Νέα ανακοίνωση του TMZ ανέφερε: «νωρίτερα σήμερα μας μεταφέρθηκε από κάποιον που ισχυρίστηκε ότι είναι ο εκπρόσωπός του ότι ο Λιούις πέθανε. Αυτό αποδείχθηκε αναληθές» έγραψε το TMZ ζητώντας συγγνώμη.

