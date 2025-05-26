Η Jennifer Lopez θα γιορτάσει την ελευθερία της το φετινό καλοκαίρι μετά το διαζύγιό της με τον Ben Affleck. Η 55χρονη καλλιτέχνιδα θα είναι η επικεφαλής του WorldPride κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας του Ιουνίου στην Ουάσινγκτον και η τραγουδίστρια ανυπομονεί να «κάνει τους ανθρώπους να τραγουδήσουν και να χορέψουν» τις επόμενες εβδομάδες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε στο «People»: «Είμαι ενθουσιασμένη με την περιοδεία. Είμαι ενθουσιασμένη πρώτα απ’ όλα που θα πάω στο Pride. Δουλεύω για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά και την περιοδεία ταυτόχρονα. Είμαι ενθουσιασμένη που θα ξαναβγώ εκεί έξω».

Η Jennifer θέλει να διασφαλίσει ότι οι θαυμαστές της θα περάσουν καλά αυτό το καλοκαίρι. «Φαίνεται ότι είναι το τέλειο καλοκαίρι για να γιορτάσουμε την ελευθερία και την ευτυχία», είπε με νόημα η καλλιτέχνις. Και πρόσθεσε: «Όλα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι πολύ υγιή και καλά και είμαι έτοιμη να βγω εκεί έξω και να κάνω τους ανθρώπους να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να περάσουν καλά. Αυτός είναι πάντα ο στόχος μου».

Η Emme και ο Max, θα βλέπουν από μακριά τη μαμά τους, καθώς δεν είναι εφικτό να την ακολουθήσουν. «Έχουν σχολείο, οπότε δεν μπορούν να έρθουν. Μερικές φορές τα παίρνω από το σχολείο για κάτι ξεχωριστό», εξήγησε η Λόπεζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, η καλλιτέχνιδα τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ενώ έκανε πρόβες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση (American Music Awards). «Χτύπησα τη μύτη μου. Χτύπησα στην πρόβα και χρειάστηκε να κάνω ράμματα», αποκάλυψε στο «People».

