Το έκανε πάλι το θαύμα της η Izabel Goulart. Το διάσημο μοντέλο γνωρίζει πολύ καλά πώς να κεντρίζει την προσοχή των 4,4 εκατ. followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από σέξι φωτογραφίες της με μπικίνι.
Η Βραζιλιάνα σεξοβόμβα ποζάρει δίπλα σε μια πισίνα, χωρίς να αφήνει και πολλά στη φαντασία, κάτι που δεν φαίνεται να ενοχλεί καθόλου τους θαυμαστές της. Η Izabel Goulart βρήκε την ευκαιρία να ευχηθεί και στον αρραβωνιαστικό της Kevin Trap για τα γενέθλιά του. Η ανάρτηση με τις σέξι πόζες της έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 93.000 likes!
Για τον σύντροφό της, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Είναι εύκολο να σε ερωτευτώ. Όλα είναι ξεχωριστά και μοναδικά όταν είμαι δίπλα σου! Σήμερα σε γιορτάζουμε με όλη την αγάπη και την ευτυχία που σου αξίζει».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.