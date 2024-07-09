Το έκανε πάλι το θαύμα της η Izabel Goulart. Το διάσημο μοντέλο γνωρίζει πολύ καλά πώς να κεντρίζει την προσοχή των 4,4 εκατ. followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από σέξι φωτογραφίες της με μπικίνι.

Η Βραζιλιάνα σεξοβόμβα ποζάρει δίπλα σε μια πισίνα, χωρίς να αφήνει και πολλά στη φαντασία, κάτι που δεν φαίνεται να ενοχλεί καθόλου τους θαυμαστές της. Η Izabel Goulart βρήκε την ευκαιρία να ευχηθεί και στον αρραβωνιαστικό της Kevin Trap για τα γενέθλιά του. Η ανάρτηση με τις σέξι πόζες της έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 93.000 likes!

Για τον σύντροφό της, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Είναι εύκολο να σε ερωτευτώ. Όλα είναι ξεχωριστά και μοναδικά όταν είμαι δίπλα σου! Σήμερα σε γιορτάζουμε με όλη την αγάπη και την ευτυχία που σου αξίζει».

Πηγή: skai.gr

