Λίγες ώρες απομένουν για τον γάμο του 28χρονου πρίγκιπα-διαδόχου της Ιορδανίας, Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β΄, με την σαουδαραβικής υπηκοότητας αρραβωνιαστικιά του, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, Ράτζουα Αλ-Σάιφ.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στο παλάτι Ζαχράν του Αμμάν, εκεί όπου παντρεύτηκαν οι γονείς του Χουσεΐν, βασιλιάς Αμπντάλα και βασίλισσα Ράνια το 1993.

Jordan's Prince Omar bin Faisal hosts a groom's shower party for his cousin Crown Prince Hussein ahead of the latter's royal wedding to his Saudi fiancée Rajwa Al Saif today. #jordanroyalwedding #RoyalWedding pic.twitter.com/6MFFdF4H7g

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη χώρα έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα ενώ το κλίμα στην πρωτεύουσα Αμμάν είναι ενθουσιώδες, καθώς πρόκειται για τον πρώτο «μεγάλο» βασιλικό γάμο στην Ιορδανία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Μάλιστα, οι royal fans έχουν ενθουσιαστεί αφού – τελευταία στιγμή – επιβεβαιώθηκε ότι στο γάμο θα δώσουν το παρών ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ καθώς οι δύο διάδοχοι έχουν φιλικές σχέσεις.

Prince William and Princess Catherine have been spotted arriving at a hotel in Amman ahead of Jordan's royal wedding. Crown Prince Hussein will marry Rajwa Alseif at Zahran Palace today. pic.twitter.com/LRSouIV7Lm

Το ζευγάρι βρίσκεται ήδη στο Αμμάν.

Looks like we now have confirmation that HRH The Prince and Princess of Wales will be attending the royal wedding of Crown Prince Hussein of Jordan.



Exciting!



Thank you @royalfashpolice pic.twitter.com/m2EQn0zTkk