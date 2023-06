Danny Masterson: Για δύο βιασμούς καταδικάστηκε ο ηθοποιός - Αντιμετωπίζει ποινή ισοβίων

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα ισόβια είναι ο διάσημος ηθοποιός και DJ Ντάνι Μάστερσον, ο οποίος καταδικάστηκε για το βιασμό δύο γυναικών την περίοδο 2001 – 2003. Η δίκη του 47χρονου ηθοποιού που είναι υψηλόβαθμο μέλος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ μετά τις κατηγορίες ότι η Εκκλησία είχε προσπαθήσει να αποθαρρύνει τις καταγγέλουσες και να τον προστατεύσει.

Breaking News: Danny Masterson, who is known for playing Steven Hyde on “That ’70s Show,” was found guilty of two counts of rape after a second trial. https://t.co/SrDCmJM5mL