Βασιλικός γάμος στην Ιορδανία: Παντρεύεται ο γιος της Ράνιας και του Αμπντάλα – Τζιλ Μπάιντεν και ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι στους καλεσμένους

Αύριο Πέμπτη 1η Ιουνίου, η Ιορδανία θα ζήσει μια λαμπρή μέρα: ο πρίγκιπας-διάδοχος Χουσεΐν παντρεύεται την αγαπημένη του Ράτζα Αλ Σάιφ.

Ο 28χρονος γιος του βασιλιά Αμπντάλα και της βασίλισσας Ράνια θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του στο Αμμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, στο παλάτι του Zahran, εκεί όπου παντρεύτηκαν ο πατέρας του και ο παππούς του.

Η γαμήλια δεξίωση θα γίνει στο Al-Husseiniya Palace.

#NEW The wedding of Crown Prince Al Hussein and Rajwa Al Saif on 1st June will begin at 16.00h local time 🇯🇴



The live coverage will include the arrival of guests, the Katb Al Kitab ceremony at Zahran Palace, the car procession in Amman and the arrivals at Al Husseiniyah Palace pic.twitter.com/H5Mz89FJIq