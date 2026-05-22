Ιωάννα Τούνη: Πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών με φόρεμα-υπερπαραγωγή

Στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών περπάτησε για πρώτη φορά η Ιωάννα Τούνη, κάνοντας ένα ταξίδι-αστραπή στη Γαλλική Ριβιέρα για λιγότερο από 24 ώρες. Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από την άφιξή της στις Κάννες, αλλά και την προετοιμασία της για την πρώτη της εμφάνιση στην Κρουαζέτ.

Όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media, η απόφαση να ταξιδέψει στις Κάννες πάρθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ η ίδια επέλεξε να πάει μόνη της, προκειμένου να ζήσει από κοντά αυτή την εμπειρία. Η Τούνη ανέφερε πως κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση στη διοργάνωση, παρότι, όπως είπε, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με τον χώρο του κινηματογράφου, υποσχόμενη πως θα εξηγήσει αργότερα πώς προέκυψε η ευκαιρία.

Το φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με όγκο και θεατρικότητα, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, καταλαμβάνει ολόκληρη τη βαλίτσα της. Το 79ο Φεστιβάλ των Καννών διεξάγεται από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026 και, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει στη Γαλλική Ριβιέρα μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, μοντέλα, δημιουργούς και προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της showbiz.



Πηγή: skai.gr

