Η ζωή της Ιβάνα Τραμπ – Επιχειρηματίας, μητέρα και είδωλο μόδας

Αν και η ερωτική ζωή της Ιβάνα ήταν συχνά το θέμα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων, η μητέρα τριών παιδιών συνέχισε να προωθεί την καριέρα της όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας γράψει πολλά βιβλία

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 η πρώτη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα. Αν και ο γάμος της με τον πρώην πρόεδρο της χώρας την έφερε στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, η Ιβάνα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κυρία Τραμπ.

Ήταν μια έξυπνη επιχειρηματίας, αθλήτρια, συγγραφέας, πολύπλευρη σχεδιάστρια ρούχων και κοσμημάτων και πάνω από όλα μια περήφανη μητέρα που λατρεύτηκε από τα παιδιά της.

Γεννημένη ως Ivana Marie Zelníčková στο Zlin, μια εργοστασιακή πόλη στην τότε κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία, ήταν το μοναδικό παιδί της Μαρί, τηλεφωνήτριας και του μηχανικού πατέρας της, που πέθανε το 1990. Η Ιβάνα έκανε σκι ως παιδί και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας σκι και το άθλημα κυριαρχούσε στη ζωή της. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Charles στην Πράγα, με μεταπτυχιακό στη φυσική αγωγή, η Ιβάνα παντρεύτηκε τον Αυστριακό σκιέρ, Alfred Winklmayr, για να αποκτήσει δυτικό διαβατήριο, όπως είχε αναφέρει παλαιότερα στο «People».

Όταν χώρισαν δύο χρόνια αργότερα, η ίδια μετακόμισε στο Μόντρεαλ, όπου έκανε το μοντέλο. Το πέρασμά της από τη βιομηχανία του μόντελινγκ την οδήγησε στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης στη Νέα Υόρκη το 1976. Παντρεύτηκαν εννέα μήνες αργότερα και τελικά απέκτησαν τρία παιδιά μαζί: τον μεγαλύτερο γιο Ντόναλντ Τζούνιορ, τη μοναχοκόρη Ιβάνκα και τον μικρότερο γιο Έρικ.

Όσο ήταν παντρεμένη με τον Ντόναλντ, η Ιβάνα ανέλαβε βασικούς ρόλους σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις Τραμπ, μεταξύ των οποίων και τη διεύθυνση του Trump's Castle στο Ατλάντικ Σίτι ως διευθύνουσα σύμβουλος. Στο βιβλίο του «Trump: The Art of the Deal», ο αστέρας του ριάλιτι που έγινε πολιτικός αποκάλεσε την Ιβάνα «σπουδαίο μάνατζερ», περιγράφοντάς την ως «απαιτητική και ανταγωνιστική».

Μετά τον χωρισμό της με τον Τραμπ, η Ιβάνα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Ιταλό ηθοποιό Rossano Rubicondi τον Απρίλιο του 2008, μετά από έξι χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι χώρισε σε λιγότερο από έναν χρόνο, ωστόσο, η Ιβάνα ήταν δίπλα του όσο εκείνος ήταν άρρωστος. Πέθανε το 2021 σε ηλικία 49 ετών.

Αν και η ερωτική ζωή της Ιβάνα ήταν συχνά το θέμα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων, η μητέρα τριών παιδιών συνέχισε να προωθεί την καριέρα της όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας γράψει πολλά βιβλία. Επίσης, αγαπούσε τη μόδα. Χάραξε τη δική της επιτυχημένη πορεία καριέρας κατά τη διάρκεια της ζωής της, ωστόσο το να είναι αφοσιωμένη μητέρα ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της.

«Δεν ήταν εύκολο να μεγαλώσεις τρία παιδιά ως εργαζόμενη μητέρα πλήρους απασχόλησης, ακόμη και με νταντάδες», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Όσο απασχολημένη κι αν ήμουν, έπαιρνα πρωινό με τα παιδιά μου κάθε μέρα. Καθόμουν μαζί τους στο δείπνο κάθε βράδυ και τα βοηθούσα με τα μαθήματά τους (μου άρεσε η άλγεβρα) πριν βγω με ένα φόρεμα Versace σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση». Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Ιβάνα συνέχισε να ταξιδεύει στον κόσμο, περνώντας χρόνο σε πληθώρα τοποθεσιών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Σεν Τροπέ, όπου σύχναζε συχνά.

Πηγή: skai.gr

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.