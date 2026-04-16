Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά για την ρίξη με τον γιο της Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ, «σπάει τη σιωπή της» για την πολυσυζητημένη κρίση στην σχέση με τον γιο της, Μπρούκλιν, «μετρώντας» ωστόσο, καλά, τα λόγια της.

Το διάσημο πρώην μέλος των «Spice Girl» επιλέγει προσεκτικά τα λόγια του, κρατώντας χαμηλούς τόνους απέναντι στη σύγκρουση με τον πρωτότοκο γιο της.

Μιλώντας στο WSJ. Magazine, η 51χρονη Βικτόρια απέφυγε ακόμη και να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτόν, δίνοντας μια απάντηση που φανερώνει τη διάθεσή της να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.

«Αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς. Βρισκόμαστε στο προσκήνιο εδώ και πάνω από 30 χρόνια και το μόνο που θέλαμε ήταν να τα προστατεύσουμε και να τα αγαπάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτό είναι ό,τι θέλει να πει επί του θέματος.

Η στάση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τις πομπώδεις κατηγορίες του Μπρούκλιν, ο οποίος μέσω social media στράφηκε ανοιχτά κατά των γονιών του.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται και η σύζυγός του, Nίκολα Πελτζ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η οικογένειά του προσπάθησε να υπονομεύσει τη σχέση τους.

Σε μια σειρά αναρτήσεων που προκάλεσαν αίσθηση, ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του ότι επιχειρούσαν «αδιάκοπα να καταστρέψουν» τον γάμο του για λόγους δημοσιότητας, ενώ τους απέδωσε ακόμη και απόπειρα «δωροδοκίας» ώστε να παραχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός του πριν τον γάμο του το 2022.

Ανάμεσα στις πιο αιχμηρές δηλώσεις του ήταν και ο ισχυρισμός ότι η Βικτόρια «επισκίασε» τον πρώτο χορό του ζευγαριού στη δεξίωση.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου», είχε δηλώσει τότε, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κράτησε επίσης πιο μετρημένη στάση, επιλέγοντας να μιλήσει γενικά για τον ρόλο του ως πατέρας.

«Τα παιδιά κάνουν λάθη — έτσι μαθαίνουν», είχε πει, αφήνοντας να εννοηθεί πως η πόρτα της επικοινωνίας παραμένει ανοιχτή.

Παρά τις «σκληρές τοποθετήσεις» και τα αντικρουόμενα δημοσιεύματα, πηγές κοντά στην οικογένεια κάνουν λόγο για μια βαθιά ρήξη, αλλά και για προσπάθειες —έστω μονόπλευρες— επαναπροσέγγισης.

Πηγή: skai.gr

