Μπέλα Χαντίντ: Ποζάρει τόπλες εν μέσω της μάχης της με το άγχος και τη νόσο του Lyme

Ποτέ δεν ντρέπεται να επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Και η Μπέλα Χαντίντ το έκανε ξανά, όταν μοιράστηκε την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, όπου ποζάρει τόπλες και με ένα μικροσκοπικό μεταξωτό σουτιέν. Το 29χρονο μοντέλο, το οποίο πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για το ότι πάσχει από άγχος -εν μέσω της μάχης της με τη νόσο του Lyme- έδειξε αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Επίσης, έδειξε την υποστήριξή της προς την Παλαιστίνη σε άλλες φωτογραφίες, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με το μοτίβο της κεφίγια. Η κεφίγια έχει γίνει ένα ισχυρό σύμβολο της παλαιστινιακής ταυτότητας και αντίστασης.

Η Μπέλα, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και τον αδελφό της έχουν διαγνωστεί με τη νόσο, κάτι που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Σε πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπέλα μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια πάθησης και τους αόρατους αγώνες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε -τις ημέρες εξάντλησης, τον πόνο και την απογοήτευση- αλλά και τη βαθιά ευγνωμοσύνη που νιώθει σήμερα, έχοντας βρει τη δύναμη να συνεχίσει.

«Όταν η χρόνια ασθένειά σου είναι χρόνια ασθένεια και κάποιος σου λέει ‘’πάντα κάτι έχεις’’... ναι... θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ασθένεια είναι... χρόνια». Το μοντέλο αναδημοσίευσε επίσης μια ξεχωριστή ανάρτηση της influencer Alexandra Wildeson με τίτλο «Η διττότητα της ζωής με χρόνια ασθένεια». Πρόσφατα, η ίδια μίλησε ανοιχτά για τους αγώνες της με το άγχος και την κατάθλιψη, καθώς ανέβασε μια ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

«Όταν το φορτίο φαίνεται πολύ βαρύ και το μέλλον σκοτεινό, είναι ‘’εντάξει’’ να σταματήσεις για μια στιγμή, αν νιώθεις ότι έχεις χάσει τη λάμψη σου», έγραψε το μοντέλο. «Μπορεί να σε κάνει να κλάψεις πριν ξεκινήσεις τη μέρα σου, αναρωτιέσαι γιατί το μυαλό σου νιώθει τόσο βαρύ όταν η ζωή γύρω σου φαίνεται τόσο φωτεινή», σημείωσε στην ανάρτησή της. Τέλος, η Μπέλα Χαντίντ ανέφερε ότι έχει παλέψει με την ντροπή που περιβάλλει την ψυχική της υγεία, αλλά έχει μάθει να βλέπει την ευαισθησία και την ενσυναίσθησή της ως πλεονεκτήματα και όχι ως αδυναμίες.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

