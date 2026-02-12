Η Σίντι Κρόφορντ μεγάλωσε στο Ιλινόις ως αριστούχος μαθήτρια. Το 1984 αναδείχθηκε αριστούχος απόφοιτη του Λυκείου DeKalb και κέρδισε ακαδημαϊκή υποτροφία για να σπουδάσει μηχανολογία υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Ωστόσο, η 59χρονη σήμερα καλλονή εγκατέλειψε σχετικά γρήγορα το πανεπιστήμιο για να ακολουθήσει τον δρόμο που, όπως αποδείχθηκε, ήταν το πεπρωμένο της: το μόντελινγκ. Η απόφαση αυτή, όμως, δεν έγινε δεκτή με κατανόηση. «Οι άνθρωποι αμέσως με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν χαζή», δήλωσε η Κρόφορντ στο περιοδικό «OK!». «Δεν ήμουν…».

Η συνιδρύτρια της εταιρείας Meaningful Beauty εξήγησε ότι από μικρή είχε μεγάλες φιλοδοξίες. «Καθώς μεγάλωνα, ήθελα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά ήθελα να γίνω γιατρός ή ίσως δασκάλα. Ακόμα και τώρα θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια δουλειά. Μου άρεσε πολύ το σχολείο», ανέφερε.

Η ακαδημαϊκή της πορεία επιβεβαιώνεται και από το παρελθόν της στο λύκειο. Σε επεισόδιο της εκπομπής «House of Style» του MTV, η Κρόφορντ ξεφύλλισε το ετήσιο λεύκωμά της, στο οποίο καταγράφονταν η συμμετοχή της στην ομάδα μαθηματικών και πολλές διακρίσεις που είχε πετύχει. «Αυτή είναι η φωτογραφία μου ως “μοντέλο” στο ετήσιο λεύκωμα του λυκείου μου», θυμήθηκε με σαρκασμό. «Εμπνευσμένη από το Flashdance».

Παρά τον χλευασμό που δεχόταν για την επιλογή της να σταθεί μπροστά από τον φακό, η Κρόφορντ αντιμετώπιζε την κατάσταση με ψυχραιμία. «Το διαχειριζόμουν γνωρίζοντας τον εαυτό μου και κατανοώντας ότι αυτό αντανακλούσε περισσότερο τους άλλους παρά εμένα», είπε.

«Στην εποχή μου υπήρχε η τρομερή αντίληψη ότι αν ήσουν μοντέλο, ήσουν και χαζή», συμπλήρωσε. Όπως σημείωσε, τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα: «Τα μοντέλα έχουν πλέον φωνή με έναν τρόπο που δεν είχαμε τότε. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τους δίνουν την ευκαιρία να δείξουν ποιοι είναι ως άνθρωποι και ότι δεν είναι απλώς εξώφυλλα περιοδικών».

Η Σίντι Κρόφορντ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 60ά της γενέθλια την επόμενη εβδομάδα και δηλώνει έτοιμη να αγκαλιάσει αυτή τη νέα φάση της ζωής της. «Όλοι νιώθουν λίγο ανασφαλείς. Ζούμε ακόμα σε έναν κόσμο που κάνει διακρίσεις λόγω ηλικίας, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα τείνουμε να είμαστε και πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας», ανέφερε.

«Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Πρέπει απλώς να το αποδεχτείς, να είσαι ο εαυτός σου και να αφήνεις και τους άλλους να είναι ο εαυτός τους. Όλοι πρέπει να είμαστε λιγότερο επικριτικοί».

Σήμερα, η Κρόφορντ δηλώνει ότι «αγαπά τη ζωή με τον σύζυγό της» και απολαμβάνει το γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν πλέον ενηλικιωθεί, έπειτα από δεκαετίες έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας με τον δεύτερο σύζυγό της, Ράντε Γκέρμπερ. Η 24χρονη κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, έχει ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της στο μόντελινγκ και συμμετέχει με τακτικό ρόλο στη σειρά Palm Royale του Apple TV+.

Πηγή: skai.gr

