Tα δάκρυα της Jennifer Aniston στο viral video για τα τριάντα χρόνια «Φιλαράκια»

Τα «Φιλαράκια» γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια και η Jennifer Aniston δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αναλογίστηκε την επιτυχημένη σειρά, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με την Κουίντα Μπράνσον.

Η διάσημη ηθοποιός, που οφείλει μεγάλο μέρος της καριέρας της στον ρόλο της ως Ρέιτσελ Γκριν στη δημοφιλή σειρά, συγκινήθηκε εμφανώς στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Actors On Actors» του Variety στο YouTube.

Η συζήτηση περιείχε και αναφορές στον Matthew Perry, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο. Όταν ρωτήθηκε για τη σειρά, η Aniston απάντησε με συγκίνηση: «Μην με κάνεις να κλάψω».

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, διακόπτοντας τη ροή της εκπομπής και ζητώντας ένα χαρτομάντηλο από την παραγωγή.

Ανακαλώντας την ημέρα της πρεμιέρας της σειράς, η Aniston είπε: «Είναι τόσο παράξενο να σκεφτείς ότι έχουν περάσει 30 χρόνια».

Θυμάται έντονα την ημέρα που η σειρά έκανε πρεμιέρα στο NBC, όταν μαζί με τον Matthew Perry απολάμβαναν το μεσημεριανό τους και ήξεραν ότι η Lisa Kudrow θα έβαφε τα μαλλιά της. «Τρέξαμε στο κομμωτήριο και πλησίασα κρυφά -ήταν στον νιπτήρα- και πήρα τη βρύση από τον τύπο που υποτίθεται ότι θα το έκανε και άρχισα να της πλένω τα μαλλιά. Σίγουρα ξέφυγε από τον έλεγχο, και αυτό ήταν ατυχές. Αλλά ο ενθουσιασμός που είχαμε, μοιάζει σαν χθες», θυμάται.

Μιλώντας για τους συμπρωταγωνιστές της, η Aniston ανέφερε: «Είναι μια παντοτινή οικογένεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.